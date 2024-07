Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng ngày 26/7: Sabeco lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ, doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên báo lãi trăm tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC sáng ngày 26/7:

Sabeco (SAB) ghi nhận lãi trước thuế quý 2/2024 tăng 7% đạt 1.634 tỷ đồng bất chấp daonh thu tiếp tục giảm. Việc tiết giảm chi phí là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận của công ty này cải thiện. Đây cũng là khoản lãi cao nhất trong 7 quý gần đây của Sabeco.

The Pan Group (PAN) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.380 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2 năm nay đạt 256 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

PVI Holdings (PVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 343 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVI lãi trước thuế 787 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC đến ngày 26/7: