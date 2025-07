Cập nhật BCTC quý 2/2025 ngày 17/7: Công ty nhiệt điện lớn báo lãi giảm 94%, 2 DN dầu khí báo lãi giảm mạnh

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2025 ngày 17/7:

PV Gas D (PGD) , công ty con của Tổng Công ty khí Việt Nam (GAS) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 2.974 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu cùng với chi phí tăng cao, PGD báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt hơn 79 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PGD lãi trước thuế 80 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Một công ty con khác của GAS là CNG cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 16% đạt 47 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2025 đạt 49 tỷ đồng, giảm 16%.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 1.940 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 7 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PPC lãi trước thuế 73 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Thủy điện A Vương (AVC) ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 227% lên 56 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lãi tăng 126% đạt 130 tỷ đồng.

Ô tô Giải Phóng (GGG), PVC-MT (PXM), Chứng khoán EVS báo lỗ trong quý 2.

CTCP Điện lực Gelex (GEE) báo doanh thu thuần quý 2 đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, GEE lãi trước thuế 1.330 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.



Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (KLB) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 565 tỷ đồng, tăng 67% và 6 tháng đầu năm đạt 921 tỷ đồng, tăng 67%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2025 sắp xếp theo ngành: