Công ty đầu tiên báo lỗ quý 2/2025

Theo báo cáo tài chính quý 2 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã CK: HNR), doanh thu quý 2/2025 đạt 30,7 tỷ đồng, tăng tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, doanh thu đạt 69,5 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý 2 tăng vọt lên hơn 12,6 tỷ đồng, gần gấp đôi con số 6,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể, từ 28,4% lên 44,5%.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không tích cực như kỳ vọng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2025 lần lượt là 7,7 tỷ đồng và 6,5 tỷ đồng, tổng cộng gần 14,2 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính khiến công ty tiếp tục lỗ từ hoạt động kinh doanh chính.



Kết quả, Halico báo lỗ sau thuế hơn 75 triệu đồng, tăng 97,5% so với cùng kỳ năm trước lỗ gần 3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 995 triệu đồng, do có lợi nhuận khác 1,4 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản trong quý 1. 

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 195 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với thực hiện năm 2024. Lỗ trước thuế 8,14 tỷ đồng, tương đương với khoản lỗ của năm 2024.

Halico sở hữu nhiều thương hiệu rượu nổi tiếng, như Rượu Vodka Hà Nội, Rượu Nếp Mới, Rượu Vina Vodka, Rượu Strong Wine, Rượu Hà Nội – Tem xanh, tem vàng, tem đỏ.

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) – cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 54% vốn điều lệ. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài là Streetcar Investment Holding Pte. Ltd (Singapore) sở hữu 45,57%. Cơ cấu cổ đông cô đặc dẫn đến thanh khoản trên thị trường gần như không có.