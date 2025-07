Cập nhật BCTC quý 2/2025 tối ngày 17/7: NCB báo lãi 6 tháng gấp 80 lần cùng kỳ, lợi nhuận FPT tiếp tục tăng 20%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2025 ngày 17/7:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực, ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 311 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng lãi 462 tỷ đồng, cao gấp gần 80 lần so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ đồng).

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 32.683 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 6 tháng đạt gần 6.200 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) nửa đầu năm đạt 5.336 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 4.432 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

PV Gas D (PGD) , công ty con của Tổng Công ty khí Việt Nam (GAS) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 2.974 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu cùng với chi phí tăng cao, PGD báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt hơn 79 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PGD lãi trước thuế 80 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Một công ty con khác của GAS là CNG cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 16% đạt 47 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2025 đạt 49 tỷ đồng, giảm 16%.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 1.940 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 7 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PPC lãi trước thuế 73 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Thủy điện A Vương (AVC) ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 227% lên 56 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lãi tăng 126% đạt 130 tỷ đồng.

Ô tô Giải Phóng (GGG), PVC-MT (PXM), Chứng khoán EVS báo lỗ trong quý 2.

CTCP Điện lực Gelex (GEE) báo doanh thu thuần quý 2 đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, GEE lãi trước thuế 1.330 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.



Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (KLB) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 565 tỷ đồng, tăng 67% và 6 tháng đầu năm đạt 921 tỷ đồng, tăng 67%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2025 sắp xếp theo ngành: