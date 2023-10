Cập nhật BCTC quý 3/2023: Những CTCK, thép, ngân hàng... đầu tiên công bố

CTCP Chứng khoán MB (MBS) báo lãi trước thuế quý 3/2023 đạt 208 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động đạt 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, doanh thu môi giới tăng trưởng 42% lên 214 tỷ đồng, đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu. Lũy kế 9 tháng MBS lãi 515 tỷ, giảm 7%.

CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (VCA) ghi nhận quý 3/2023, doanh thu thuần đạt gần 390 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp của Thép Vicasa tăng lên 7 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với lỗ gộp gần 10 tỷ. Thép Vicasa báo lỗ trước thuế hơn 3 tỷ đồng, giảm lỗ so với mức âm 23 tỷ ghi nhận cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt trên 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 12 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank – BAB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của ngân hàng ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 551 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) ghi nhận lãi trước thuế quý 3 49 tỷ đồng, tăng mạnh 218%. Nguyên nhân do doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ cổ tức lợi nhuận được chia kỳ này nhận được hơn 39 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ 15 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng, LNTT BRR đạt 85 tỷ, giảm 18%.