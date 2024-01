Cập nhật BCTC quý 4/2023 ngày 20/1: FPT, SHS, VPS, LPB, TPB, STK, HSC... cùng hàng trăm doanh nghiệp công bố trước 'deadline' với nhiều kết quả bất ngờ

Những DN mới công bố BCTC quý 4/2023 ngày 20/1:

Công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn nhất trên sàn HoSE và HNX là Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 tăng trưởng 13% so với cùng kỳ lên 1.589 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, CTCK này lãi trước thuế hơn 238 tỷ đồng trong quý 4, tăng 140% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 190 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán SHS lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước lên 213 tỷ đồng. Công ty báo lãi cả năm 2023 cao gấp 3,5 lần năm trước, đạt 684 tỷ đồng.

Chứng khoán Mirae Asset báo lãi quý 4/2023 tăng 2% lên 171 tỷ đồng. LNTT cả năm 2023 sụt giảm 22% xuống 723 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ghi nhận LNTT tăng trưởng 127% lên 127 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2023, VCBS báo lãi trước thuế 607 tỷ đồng, tăng 143%.

TPBank (TPB) báo khoản lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 630 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, ngân hàng này lãi 5.589 tỷ đồng, giảm 29%.

LPBank (LPB) chính thức công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với 3.352 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 286% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 4/2023, Bắc Á Bank (BAB) báo lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 485 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Lũy kế năm 2023, ngân hàng này lãi 1.036 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Ngành thép đón nhận nhiều tin tích cực, lợi nhuận quý 4 của Thép HMC (HMC) đạt hơn 16 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ công ty này lỗ hơn 18 tỷ đồng.

Thủy điện Hủa Na (HNA) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý cuối năm 2023 giảm 51$ còn 89 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, doanh gnhieejp lãi 249 tỷ đồng, giảm 59%.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) nối dài chuỗi 17 quý thua lỗ liên tiếp với khoan lợi nhuận âm 18 tỷ đồng trong quý 4/2023.

CTCP Udico (UIC) là doanh nghiệp bất động sản tiếp theo ghi nhận kết quả tăng trưởng so với năm trước. Cụ thể, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế quý 4/2023 tăng 67% lên 20 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT (FPT) thông báo năm 2023 ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại ĐHĐCĐ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Vinacafe Biên Hòa (VCF) ghi nhận LNTT quý 4 tăng 33% và LNTT cả năm tăng 41%.

Những DN đã công bố BCTC quý 4/2023: