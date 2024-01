Cập nhật BCTC quý 4/2023 ngày 21/1: Công ty con của Vingroup lãi kỷ lục năm 2023, lợi nhuận VNDirect gấp 116 lần, nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả giảm sâu

Những DN mới công bố BCTC quý 4/2023 ngày 21/1:

CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023 với doanh thu thoạt động giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2022, xuống mức 1.932 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng đột biến gấp hơn 116 lần quý 4/2022, đạt 991,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh trái phiếu.

Luỹ kế cả năm 2023, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.562 tỷ đồng, giảm 6% so với 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 44% so với năm trước lên mức 2.482 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 2.018 tỷ đồng, cũng tăng 48% so với năm 2022.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) công ty con của Vingroup chỉ mang về hơn 6,2 tỷ đồng doanh thu trong quý 4/2023, gấp 30 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nhờ hơn trăm tỷ đồng doanh thu tài chính và được hoàn nhập nhiều chi phí, VEF lãi 114 tỷ đồng, giảm gần 8%.

Lũy kế năm 2023, VEF lãi tổng cộng 544 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục của doanh nghiệp này.

CTCP Phốt pho Apatit (PAT) - công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC) ghi nhận lãi trước thuế quý 4/2023 giảm 72% còn 55 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, công ty thu về hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 70%.

Mía Đường Sơn La (SLS) trong quý 2 niên độ tài chính 2023-2024 ghi nhận 188 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty này báo lãi giảm 35% còn 70 tỷ đồng.

Một công ty trong ngành mía đường khác là Đường Kon Tum (KTS) cũng báo kết quả kém tích cực khi lỗ gần 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2 tỷ đồng.

Saigon Cargo Services (SCS) báo lãi quý 4/2023 giảm 14% còn 146 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, doanh nghiệp thu về 569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 18% so với năm 2022.

Phú Quốc vắng khách, Superdong Kiên Giang (SKG) bão lỗ 7 tỷ đồng trong quý 4/2023.

Những công ty đã công bố BCTC quý 4/2023: