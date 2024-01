Dồn dập công bố báo cáo quý IV, nhiều doanh nghiệp báo lãi năm 2023 cao kỷ lục

Theo dữ liệu trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính tới chiều ngày 19/1, đã có hơn 200 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023.



Trong đó nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục năm 2023 như: Công ty CP FPT (mã FPT), Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong, mã NTP), Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, mã CTR), Công ty CP Sondadezi Giang Điền (mã SZG), Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP), Công ty CP Cảng Đà Nẵng (mã CDN), Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN), Công ty CP Chứng khoán VIX (mã VIX),...

FPT công bố, năm 2023, tập đoàn này ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết trên HoSE (năm 2006).

Viettel Construction cũng báo lãi trước thuế kỷ lục trong năm 2023, đạt 645 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước đó. Với kết quả này, công ty vượt 10% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Riêng trong quý IV, công ty lãi trước thuế hơn 178 tỷ đồng, tăng 14% so với quý cuối năm 2022.

Kết quả lãi kỷ lục của năm 2023 đã giúp Viettel Construction nối dài chuỗi tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm. Tính chung trong giai đoạn 2019-2023, doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng kép 22% về doanh thu và 33,5% về lợi nhuận.

2023 cũng tiếp tục là năm khởi sắc với Nhựa Tiền Phong khi lợi nhuận sau thuế cán mốc kỷ lục 559 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2022 dù doanh thu giảm 9%, đạt 5.176 tỷ đồng. Riêng trong quý IV, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong tăng 138% so với cùng kỳ lên 165 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Với lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 48 tỷ đồng, lãi sau thuế cả năm 2023 của Sonadezi Giang Điền đạt hơn 189 tỷ đồng, tăng 72% so với năm tài chính 2022 và là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết trên sàn.

Tương tự, với Dược phẩm Imexpharm dù lãi sau thuế quý IV giảm 9% so với quý IV năm ngoái, đạt 72 tỷ đồng, song lũy kế cả năm công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 300 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022, trong khi doanh thu cả năm đạt 1.994 tỷ, tăng 21%. Kết quả này đã giúp công ty vượt 23% mục tiêu doanh thu và vượt 24% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là kết quả cao nhất của công ty kể từ khi lên niêm yết trên HoSE (năm 2006).

Cùng chứng kiến doanh thu và lợi nhuận giảm trong quý cuối năm nhưng tính chung cả năm 2023, Cảng Đà Nẵng vẫn giữ được thành tích tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận trong nhiều năm.

Theo đó, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.235 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022; lãi trước thuế hơn 345 tỷ đồng, lãi sau thuế 275 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 1% so với năm ngoái. 275 tỷ đồng cũng là con số lãi sau thuế kỷ lục của Cảng Đà Nẵng kể từ khi lên sàn.

Năm 2023, nhờ doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính đều tăng, trong khi chi phí tăng không đáng kể, Công viên nước Đầm Sen báo lãi sau thuế cao nhất kể từ khi niêm yết trên HoSE với mức lãi sau thuế 112 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022.

Ở nhóm công ty chứng khoán, trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận tích cực của nhiều doanh nghiệp, Chứng khoán VIX đã phá vỡ kỷ lục lợi nhuận với lãi sau thuế hơn 966 tỷ đồng, cao gấp 3 lần khoản lãi 312 tỷ đồng của năm 2022. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất của VIX kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2013 đến nay.

Mùa công bố BCTC quý cuối năm hiện mới đi được nửa chặng đường, và dự kiến sẽ tiếp tục có thêm những doanh nghiệp báo lợi nhuận cao đột biến khi mùa BCTC kết thúc.