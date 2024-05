Lợi nhuận gấp 43 lần cùng kỳ, Thế giới di động (MWG) vẫn giảm gần 5.000 nhân viên sau 'năm khốc liệt nhất lịch sử'

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024. Theo đó, số lượng nhân viên của công ty tại ngày 31/3/2024 là 60.561 người, giảm 4.853 người so với tại ngày 31/12/2023 là 65.414 người.

Như vậy, MWG vẫn tiếp tục giảm gần 5.000 nhân viên dù kết quả kinh doanh đã hồi phục. Trong quý 1, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận ròng tăng gấp 43 lần cùng kỳ 2023 lên 902 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022 và hoàn thành 38% mục tiêu cả năm đề ra.

Động lực tăng trưởng chính của MWG trong quý 1 đến từ ngành hàng điện máy với mức tăng doanh thu 2 chữ số, nổi bật là sản phẩm máy lạnh khi tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.

Theo MWG, biên lợi nhuận gộp của hai chuỗi TGDĐ và ĐMX đều ghi nhận sự cải thiện khả quan trong quý 1/2024 do ngành hàng điện máy gia tăng đóng góp trong tổng doanh thu, trong khi đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó, lợi thế về danh mục hàng hóa đầy đủ, lựa chọn mua sắm đa dạng với các chương trình khuyến mãi và giải pháp hỗ trợ tài chính hấp dẫn có được nhờ nỗ lực củng cố và mở rộng thị phần trong năm 2023.

Năm 2023 trước đó, theo đánh giá của lãnh đạo MWG là khốc liệt nhất lịch sử. Doanh nghiệp bán lẻ này ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với doanh thu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế giảm tới 96% so với cùng kỳ. Cũng trong năm 2023, MWG đã giảm gần 8.600 nhân viên so với cuối năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, MWG cắt giảm người lao động. So với đầu năm 2022, tính đến nay, số lượng nhân viên của MWG đã giảm hơn 13.400 nhân viên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến các cổ đông vì một năm đầu tư không hiệu quả vào MWG. "Cổ phiếu MWG không đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư năm 2023 nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn giữ cổ phiếu và tin vào tương lai. Đây là điều có giá trị với tập đoàn. Chúng tôi sẽ nổ lực để cải thiện hiệu quả kinh doanh trong năm 2024 và kỳ vọng hiệu quả này sẽ phản ánh lên giá trị doanh nghiệp và hiệu suất đầu tư của cổ đông", Chủ tịch MWG chia sẻ.

Năm 2024, ban lãnh đạo MWG nhận định nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhìn chung đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu. Song với nền tảng tài chính lành mạnh và "cơ thể" tinh gọn sau tái cấu trúc, Chủ tịch MWG cho biết doanh nghiệp đã sẵn sàng đối phó với những biến động thị trường, có dư địa và quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng trong năm 2024. Sau quý đầu năm, MWG đã thực hiện hơn 25% kế hoạch doanh thu và gần 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 3, MWG có 1.077 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.184 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 55 cửa hàng Erablue tại Indonesia. Như vậy trong tháng 3 vừa qua, MWG đã đóng 5 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2 siêu thị Bách Hoá Xanh và mở mới 2 cửa hàng Erablue tại Indonesia.