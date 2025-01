Cập nhật BCTC quý 4/2024 ngày 27/1: HAGL báo lãi quý 4 giảm hơn 80%, BSR báo lỗ quý 2 liên tiếp, nhiều doanh nghiệp lớn công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2024:

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. HAG báo lợi nhuận sau thuế hơn 205 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 201 tỷ đồng, giảm 79%. Nguyên nhân lãi giảm chủ yếu do trong quý 4/2023 có chi phí lãi vay được miễn giảm, khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2024.

Cả năm 2024, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.694 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.057 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

BSR lỗ ròng 90 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2.400 tỷ đồng, là quý thứ 2 thua lỗ liên tiếp của doanh nghiệp. Lũy kế 12 tháng, BSR lãi ròng 625 tỷ đồng, rơi tới 93% so với năm trước.

PV Gas (GAS) báo lãi trước thuế 2.558 tỷ đồng trong quý 4, giảm 24% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, PV Gas báo lãi trước thuế 13.172 tỷ đồng, giảm 10%.

SMC báo lỗ sau thuế hơn 293,5 tỷ đồng trong quý 4 và lỗ gần 287 tỷ đồng trong năm 2024. Tính đến hiện tại là doanh nghiệp báo lỗ lớn nhất trong ngành thép.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2024 sắp xếp theo ngành: