Cập nhật BCTC quý 4/2024 ngày 5/2: Một doanh nghiệp VLXD báo lãi trước thuế gấp 172 lần cùng kỳ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2024:

CTCP VNG (mã chứng khoán VNZ) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2024, ghi nhận doanh thu tăng nhẹ lên 2.613 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 982 tỷ - tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Do dự phòng tổn thất đầu tư vào các công ty liên kết và dự phòng tổn thất tài sản, VNG lỗ sau thuế hơn 421 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, VNG thu hẹp được mức lỗ sau thuế từ 2.317 tỷ năm ngoái còn 1.018 tỷ đồng. Như vậy, công ty này đã có 3 năm liên tục lỗ sau thuế trên 1.000 tỷ đồng.

Vicostone (VCS) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 223 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm lãi 953 tỷ, giảm 5% so với năm 2023.

Cao su Phước Hòa (PHR) lãi trước thuế quý 4 đạt 268 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và cả năm lãi 556 tỷ, giảm 30%.

DNP Holding (DNP) ghi nhận lãi trước thuế quý 4 hơn 60 tỷ đồng, gấp 172 lần cùng kỳ chỉ 353 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ, gấp 33 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm DNP Holding lãi sau thuế gần 193 tỷ, tăng 51% so với năm 2023.

Digiworld (DGW) ghi nhận doanh thu thuần quý 4 tăng 21% so với cùng kỳ lên 5.859 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 146 tỷ, tăng 62% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, Digiworld lãi sau thuế gần 449 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2023.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2024 sắp xếp theo ngành: