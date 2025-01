Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi quý 4 hơn 200 tỷ, giảm hơn 80% so với cùng kỳ, lãi lớn với chuối và sầu riêng nhưng lỗ với heo

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ trái cây là nguồn thu chính với 1.248 tỷ, tăng 81% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu từ các mảng khác đều giảm, cụ thể, doanh thu bán heo đạt 159 tỷ, giảm 66%; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt 81 tỷ, giảm 34%; doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 12 tỷ, giảm 88%;...

Doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận gộp của HAG đạt 587 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Công ty cho biết, lợi nhuận gộp tăng chủ yếu từ hoạt động xuất khẩu chuối và sầu riêng tăng. Trong khi đó, mảng heo lỗ 50 tỷ.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 10,38% trong quý 4/2023 lên 39,12% trong quý 4/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây của HAG tốt nhất với khoảng 56,67%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của HAG gần 195 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng gần 52% đạt 125 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm không nhiều.

Kết quả, HAG báo lợi nhuận sau thuế hơn 205 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 201 tỷ đồng, giảm 79%. Nguyên nhân lãi giảm chủ yếu do trong quý 4/2023 có chi phí lãi vay được miễn giảm, khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2024.

Cả năm 2024, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.694 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.057 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12, HAG hiện còn lỗ lũy kế gần 426 tỷ đồng.

Năm 2024, HAG đặt mục tiêu doanh thu 7.750 tỷ đồng và LNST 1.320 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của HAG đạt 22.353 tỷ đồng, tăng 1.450 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.158 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Tổng dư nợ vay là 7.002 tỷ đồng, giảm 867 tỷ đồng so với hồi đầu năm.