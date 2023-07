Cập nhật DN công bố BCTC quý 2/2023: Một công ty nhiệt điện báo lãi 6 tháng gấp 8 lần cùng kỳ, công ty nước lãi gấp đôi

Chứng khoán MB (mã MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2 đạt 401 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm mạnh hơn với 41%. Kết quả, MBS báo lãi trước thuế quý 2/2023 đạt 155 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS giảm 34% từ mức nghìn tỷ của quý 2 năm trước xuống còn 737 tỷ đồng. LNTT đạt 307 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Thép Mê Lin (mã MEL) là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành thép công bố BCTC quý 2 năm nay với doanh thu thuần 179,7 tỷ đồng, tăng 11% nhưng lãi trước thuế 1,3 tỷ đồng, giảm 38% so với quý 2 năm trước. Lũy kế 6 tháng, Thép Mê Lin ghi nhận lãi trước thuế gần 4 tỷ đồng, giảm 75%.

Thuỷ điện Srok Phu Miêng Idico (mã ISH) báo LNTT quý 2 đạt 30 tỷ đồng và LNTT 6 tháng 45 tỷ đồng, đều giảm 6% so với cùng kỳ.

Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) báo doanh thu quý 2 gấp 3 lần cùng kỳ, lãi trước thuế tăng 77% lên gần 32 tỷ đồng và lãi trước thuế 6 tháng đầu năm gấp 8 lần cùng kỳ lên 49 tỷ đồng. Công ty cho biết do ảnh hưởng nắng nóng trên diện rộng 3 miền, phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng cao cùng tình hình thuỷ văn không thuận lợi nên sản lượng điện phát của công ty được huy động tăng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) dù doanh thu quý 2 tăng 54% lên hơn 3.700 tỷ đồng nhưng do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm 14%, LNTT giảm nhẹ 1% về 262 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, LNTT giảm 34% về 413 tỷ đồng.

LNTT Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) trong quý 2 đạt 61 tỷ, tăng 14% và trong 6 tháng đạt 193 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

(doanh nghiệp màu đỏ là số ước tính)

Chưa công bố BCTC nhưng CTCP FPT (mã FPT) vừa mới công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu ước đạt 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm. Tính riêng trong quý 2, FPT ước đạt lợi nhuận trước thuế 2.218 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gần 5% so với quý trước. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất FPT từng đạt được trong một một quý.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) công bố ước tính tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 420.100 tỷ đồng, vượt 24% KH 6 tháng; nộp NSNN (không bao gồm NSRP) ước đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% KH 6 tháng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao so với KH 6 tháng.