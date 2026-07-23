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Cập nhật giá vàng miếng tại 15 doanh nghiệp trên toàn quốc

| | Tài chính - ngân hàng

Cập nhật giá vàng miếng tại 15 doanh nghiệp trên toàn quốc

Sự chênh lệch về giá mua - bán và mức giá niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa rõ rệt. Có nơi mua vào chỉ 131 triệu đồng/lượng nhưng có nơi mua vào tới 136 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng miếng SJC trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch quanh ngưỡng từ 131 triệu đồng/lượng (mua vào) đến 140 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng đã giảm khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Sự chênh lệch về giá mua - bán và mức giá niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa rõ rệt.

Đa số các "ông lớn" như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, VietinBank Gold,... đều đồng loạt niêm yết mức giá bán ra chạm ngưỡng 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng.﻿

Công ty TNHH Mi Hồng đang là đơn vị có giá thu mua vào khá tốt (136 triệu đồng/lượng) và cũng sở hữu mức giá bán ra thuộc nhóm thấp nhất (138,5 triệu đồng/lượng). ﻿

Trong khi đó, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải niêm yết khoảng cách giữa giá mua và bán lên tới 7 triệu đồng/lượng (Mua vào 131 triệu - Bán ra 138 triệu).

Dưới đây là chi tiết ﻿bảng giá vàng miếng SJC tại 15 doanh nghiệp được cấp phép:

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
giá vàng

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