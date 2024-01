Cập nhật KQKD năm 2023 của 17 ngân hàng: Bảng xếp hạng lợi nhuận có sự phân hóa mạnh

Chiều 25/1, Ngân hàng Bản Việt (BVBank – BVB) công bố báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của ngân hàng ở mức 10 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BVBank là 72 tỷ đồng, giảm tới 84% so với năm 2022 và chỉ đạt 14% kế hoạch.



BVBank cho biết, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn tác động lên nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, BVBank liên tục giảm lãi suất cho vay để đồng hành hỗ trợ khách hàng đang gặp khó khăn. Mặc dù thu nhập lãi quý 4 và năm 2023 có tăng tương ứng 14% và 25% so với cùng kỳ. Nhưng do chi phí vốn đầu vào tăng cao bởi tác động thị trường từ tháng 10/2022, dẫn đến chi phí lãi quý 4 tăng 15% và năm 2023 tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, do biến động của tỷ giá làm lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2023 giảm 48% so với năm trước. Chi phí hoạt động quý 4 và năm 2023 của BVBank tăng so với cùng kỳ năm trước phản ánh sự đầu tư vào phát triển mạng lưới, gia tăng nhận diện thương hiệu và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 4 tăng 34% và năm 2023 tăng 23% so với cùng kỳ năm trước cũng làm lợi nhuận của BVBank giảm so với cùng kỳ.

Theo BCTC, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản BVBank ở mức 87.884 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 13,6%, đạt 57.768 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 14%, đạt 57.139 tỷ đồng. Nợ xấu BVBank ở mức 1.915 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.

Như vậy, đã có 17 ngân hàng công bố/ước tính kết quả kinh doanh năm 2023 gồm: Vietcombank, BIDV, MB, Agribank, VietinBank, Techcombank, VIB, Sacombank, LPBank, MSB, TPBank, Eximbank, BacABank, PGBank, Saigonbank, BaoVietBank, BVBank.

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Top 5 lợi nhuận năm nay có sự góp mặt của Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) và MB.

Lợi nhuận quý 4/2023 của các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Hiện Saigonbank (SGB) là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất, lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 84 tỷ đồng, gấp 92 lần cùng kỳ năm 2022. Khá nhiều ngân hàng tăng trưởng âm trong quý 4/2023 như VIB, MSB, TPB,...Ngoài ra một ngân hàng bị lỗ trong quý 4 năm nay.

Phần lớn ngân hàng tư nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do họ tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, khiến lợi nhuận bị co hẹp dù nhiều mảng kinh doanh vẫn có kết quả khả quan.