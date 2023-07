Cập nhật KQKD ngân hàng ngày 29/7: "Bộ ba" Vietcombank, VietinBank, BIDV công bố BCTC

VietinBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 12.500 tỷ đồng

Tổng tài sản VietinBank tăng 2,9% trong 6 tháng đầu năm và đạt hơn 1,86 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,6%, đạt hơn 1,35 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 của VietinBank đạt 6.550 tỷ, tăng 13%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 12.530 tỷ đồng, tăng 8%.

Nợ xấu cuối tháng 6 ở mức 17.309 tỷ, tăng 9,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay nhích tăng nhẹ, từ 1,24% lên 1,27%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ngân hàng ở mức 169%. Tỷ lệ CASA ước tính đạt gần 19%.

CIR VietinBank tiếp tục được cải thiện, giảm từ 27% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 26% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Vietcombank: Quán quân lợi nhuận, đạt gần 20.500 tỷ đồng trong 6 tháng

Lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt lần lượt 20.499 tỷ đồng và 16.420 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2022.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietcombank dừng ở mức hơn 1,704 triệu tỷ đồng, giảm 109.542 tỷ so với hồi đầu năm, tương đương giảm hơn 6%.

Nguyên nhân chính khiến quy mô tài sản Vietcombank sụt giảm đến từ sự thu hẹp của các khoản Chứng khoán đầu tư (-39.300 tỷ), Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (-36.127 tỷ) và Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác (-27.231 tỷ đồng).

Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm có chất lượng tài sản tốt nhất, với tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay được ghi nhận ở mức 0,8%. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 387%, cao nhất hệ thống. 

BIDV: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vượt Techcombank

Tổng tài sản BIDV tăng 0,2% trong 6 tháng đầu năm và đạt hơn 2,12 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 7% lên hơn 1,6 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, nợ xấu của BIDV ở mức 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,16% lên 1,59%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV đạt 153%. Tỷ lệ CASA khoảng 17%.

VPBank: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ gần 8.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận hợp nhất chỉ hơn 5.000 tỷ

Tín dụng hợp nhất của ngân hàng tăng hơn 10% so với đầu năm 2023. Riêng ngân hàng mẹ đạt mức tăng hơn 13%, cao gấp gần 3 lần so với mức 4,7% của toàn ngành.

Kết thúc quý 2, huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 388 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ VPBank đạt 7.897 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do công ty con FE Credit bị lỗ nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng chỉ đạt 5.162 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.