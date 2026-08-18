Cập nhật ngày 18/8, hơn 10 ngân hàng tuyên bố giảm lãi suất, tung gói tín dụng ưu đãi

SHB cho biết ngay từ đầu năm 2026, SHB đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh, trong đó dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng SME, cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm. Để tiếp tục thúc đẩy tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, SHB bổ sung thêm 2.000 tỷ đồng cho khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo… với mức giảm lãi suất 0,5-0,7% so với hiện hành. Thời gian triển khai từ 17/8/2026 đến khi hết giải ngân hết chương trình.

BAC A BANK thông báo giảm tối đa 0,5%/năm trên biên độ lãi suất vay dành cho khách hàng cá nhân áp dụng với khoản vay ngắn hạn và có số dư tài khoản thanh toán chất lượng từ nay đến hết tháng 10/2026. Cụ thể, các khoản vay với khế ước nhận nợ ngắn hạn sẽ được giảm ngay 0,5%/năm biên độ lãi suất vay khi khách hàng cá nhân mở mới và kích hoạt 02 thẻ tín dụng; đồng thời duy trì số dư tài khoản thanh toán theo điều kiện của chương trình. Thời gian áp dụng ưu đãi lãi suất lên đến 12 tháng với mức lãi suất cho vaytừ 9,4%/năm.

MSB triển khai ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với lãi suất vay VND thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường. Chương trình từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng, hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế.

KienlongBank triển khai chương trình "Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết", tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điểm đáng chú ý là mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm, được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Việc giảm chi phí vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp cân đối chi phí tài chính, chủ động dòng tiền và phân bổ nguồn lực cho vốn lưu động, sản xuất cũng như các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng ngay từ ngày 13/08/2026 với mức lãi suất giảm 2% dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu cho đến 31/12/2026.

Ngoài ra, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng. Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường phù hợp.

Bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) đều đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại BIDV, VietinBank, Vietcombank đều đưa ra gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng.

BVBank tung gói tín dụng 2.500 tỷ đồng được áp dụng từ ngày 12/8/2026, lãi suất vay sau khi giảm chỉ từ 9,7%/năm. Chương trình tập trung giải ngân cho doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm được NHNN định hướng như: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến - chế tạo, các dự án phân loại xanh, cùng các ngành kinh tế mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Nam A Bank giảm lãi suất 0,5-0,7%/năm đối với các khoản vay phục vụ Sản xuất kinh doanh và Nông nghiệp. Đối với các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống, khách hàng được hưởng mức giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,3%/năm. Ngoài giảm lãi suất cho vay, Nam A Bank cũng thực hiện giảm lãi suất huy động từ cá nhân, mức giảm tối đa 0,3%/năm. Với khách hàng Doanh nghiệp, Nam A Bank thực hiện điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Nam A Bank cũng tham gia chương trình ưu đãi chuyên biệt dành cho các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế. Tổng hạn mức của các gói ưu đãi này lên đến 25.000 tỷ đồng, với mức lãi suất cho vay giảm sâu từ 1% đến 1,8%/năm so với biểu niêm yết.

Tại NCB từ ngày 11/8/2026, ngân hàng đã triển khai chính sách giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều nhu cầu vay như cầm cố, sản xuất – kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được áp dụng giảm đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn vay. NCB ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, vận hành theo chuỗi/hệ sinh thái, NCB cũng áp dụng giảm 0,5%/năm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.