Cập nhật đến sáng ngày 20/7, đã có 68 công ty chứng khoán đã công bố BCTC quý 2/2025.

Chứng khoán LPBank (LPBank Securities , LPBS) đã công bố BCTC quý 2, ghi nhận 442 tỷ đồng doanh thu hoạt động, cao gấp 16 lần so với quý 2/2024. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng đột biến từ mức dưới 400 triệu đồng trong quý 2 năm ngoái lên hơn 284 tỷ đồng trong kỳ này.

Chi phí hoạt động của LPBS ghi nhận 59 tỷ đồng, tăng hơn 1.600% so với con số của quý 2/2024. Kết quả, LPBS lãi trước thuế 262 tỷ đồng, tăng 1.451% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty chứng khoán anyf đạt 546 tỷ đồng, gấp gầ 18 lần so với nửa đầu năm 2024. Lợi nhuận trước thuế tăng 1.807% lên 309 tỷ đồng.

Tại nhóm dẫn đầu, SHS ghi nhận lãi trước thuế quý 2 tăng 6% lên 463 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm, SHS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1.255 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành gần 58% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2 đạt 676 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó lãi từ cho vay và phải thu hơn 411 tỷ, tăng 9%. Kết quả, lãi trước thuế tăng 8% so với cùng kỳ lên 211 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, Mirae Asset lãi trước thuế 429 tỷ, tăng 10%.

Chứng khoán liên quan tới họ FLC là Chứng khoán BOS tiếp tục có một quý kinh doanh kém sắc. Doanh thu hoạt động vỏn vẹn 55 triệu, giảm 81% so với cùng kỳ. Chủ yếu doanh thu tới từ dịch vụ lưu ký. Chi phí hoạt động lên tới 7 tỷ, cộng thêm hơn 3 tỷ chi phí quản lý CTCK, theo đó BOS lỗ trước thuế 38 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua, nâng mức lỗ nửa đầu năm 2025 lên gần 43 tỷ đồng.

Mức thua lỗ đậm nhất ngành ghi nhận tại Chứng khoán Tiên Phong (ORS) với khoản lỗ trước thuế 102 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua. Nguyên nhân do doanh thu hoạt động sụt 48% so với cùng kỳ xuống 291 tỷ, trong đó lãi từ tài sản FVTPL giảm 75% còn 76 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động vẫn gần 241 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, ORS lỗ trước thuế 100 tỷ, trong khi nửa đầu năm ngoái lãi 219 tỷ đồng.