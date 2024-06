Cặp sao hạng A hàn gắn thất bại, sắp ly hôn sau 2 năm cưới

Ngày 16/6, Page Six đưa tin cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck sắp đi đến hồi kết. Mọi nỗ lực hàn gắn mối quan hệ vợ chồng của nữ ca sĩ sinh năm 6X và chồng tài tử đã thất bại. Nguồn tin thân cận với cặp sao hạng A cho biết Jennifer Lopez bất lực và đã chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân với Ben Affleck.

"Jennifer đã chịu đựng đủ rồi. Cô ấy thực sự đã làm những gì bản thân có thể để cứu vãn cuộc hôn nhân với Ben. Mọi chuyện không khá hơn chút nào, ngược lại càng thêm tồi tệ. Vì những vấn đề không thể giải quyết trong hôn nhân, Jennifer quyết định dành thời gian cho cho cặp song sinh Max và Emme. 2 con của cô ấy đã bước sang tuổi 16. Jennifer cũng khôi phục chuyến lưu diễn This is Me… Live đã bị hủy trước đó và lên kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân vào năm 2025", nguồn tin nói với Page Six.

Nguồn tin trong giới cho biết Jennifer Lopez bất lực, đã không còn biết làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân với Ben Affleck

Nghi vấn Jennifer Lopez và Ben Affleck rạn nứt rộ lên vào tháng 5. Khi đó, nữ ca sĩ đình đám lẻ bóng trên thảm đỏ Met Gala, còn Affleck lại lấy cớ bận quay phim để không phải tháp tùng vợ dù trước đó 1 ngày anh vẫn vui vẻ dự sự kiện của đồng nghiệp trong giới. Sau đó, truyền thông phát hiện Ben Affleck đã bỏ đeo nhẫn cưới và chuyển đến sống 1 mình ở căn hộ do anh đứng tên tại khu Brentwood (Los Angeles, Mỹ). Trong khi đó, Jennifer Lopez cũng rục rịch đi xem nhà mới. Gần đây, cặp sao đã rao bán căn biệt thự trị giá 60 triệu USD (hơn 1.500 tỷ đồng) ở Beverly Hills, California (Mỹ). Đây là bất động sản họ cùng mua sau khi kết hôn.



1 số nguồn tin cho biết Ben Affleck không đồng ý với lối sống của Jennifer, cảm thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với vợ. "Nếu được ly hôn với lý do mất trí tạm thời, anh ấy cũng sẽ làm thế. Anh ấy cảm thấy bản thân đã trải qua 1 cơn ác mộng trong 2 năm qua. Giờ anh ấy đã tỉnh táo lại và hiểu rằng cuộc hôn nhân với Jennifer sẽ không thể nào hạnh phúc, bình yên như anh ấy muốn", nguồn tin cho biết.

Hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck được cho là đã rạn nứt với hàng loạt dấu hiệu như sao nam bỏ đeo nhẫn cưới, cặp đôi ít xuất hiện bên nhau và không còn chung sống cùng 1 mái nhà

Gần đây, cả 2 cũng bán căn biệt thự triệu USD là tổ ấm của gia đình họ giữa tin đồn ly hôn

Ben Affleck và giọng ca On The Floor kết hôn vào tháng 7/2022. 1 tháng sau, họ tổ chức lễ cưới xa hoa. Cả 2 từng hẹn hò vào đầu thập niên 2000, thậm chí đã đính hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng cuối cùng lại tan vỡ vào đầu năm 2004. Sau đó, Jennifer Lopez và Ben Affleck đều có cuộc sống riêng và trải qua các cuộc hôn nhân trắc trở. Đến năm 2021, họ nối lại liên lạc và viết tiếp câu chuyện tình dở dang thời trẻ.



Vợ chồng Jennifer Lopez - Ben Affleck rạn nứt quan hệ sau 2 năm cưới

Nguồn: Page Six

