Cặp sao Việt bị đồn hẹn hò suốt 2 năm: Nhà gái là nữ thần mặt mộc đẹp nhất Vbiz, nhà trai làm gì cũng hot điên đảo

Sau khi Trấn Thành công bố dự án phim Tết - Thỏ Ơi thì mới đây lại thêm một dự án phim nữa chính thức bấm máy, công bố lịch chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Cái tên được nhắc tới ở đây là Báu Vật Trời Cho. Hiện tại, những thông tin, hình ảnh liên quan đến dự án này đang cực viral trên MXH, lý do là bởi nó đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi trăm tỷ Phương Anh Đào - Tuấn Trần sau 2 năm kể từ thành công của Mai - cũng là một dự án phim Tết.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong buổi lễ khai máy phim mới

Hiện tại, chưa biết cặp đôi này đảm nhận vai diễn gì trong phim, có tuyến tình cảm nam nữ hay không, chỉ biết giữa một dàn diễn viên hùng hậu, tên Tuấn Trần và Phương Anh Đào xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất, tương đương với việc họ sẽ là nam - nữ chính trong phim. Những hình ảnh từ buổi khai máy, khi cặp đôi này liên tục xuất hiện cùng nhau đang khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Lý do là bởi Tuấn Trần - Phương Anh Đào đã bị hẹn hò suốt 2 năm qua, kể từ khi phim Mai thậm chí còn chưa ra mắt.

Những hình ảnh của Tuấn Trần, Phương Anh Đào tại buổi khai máy

Ngoài tin đồn hẹn hò, màn tái hợp chính thức này còn khiến khán giả thích thú bởi trong phim Mai, Tuấn Trần có 1 câu thoại: "Cho anh 2 năm đi Mai, anh nói thật, trong 2 năm tới nếu em gặp ai, yêu ai anh cũng chịu nhưng nếu em không gặp, em ráng đợi anh đi Mai". Báu Vật Trời Cho ra mắt đúng mùng 1 Tết, tròn 2 năm kể từ khi câu thoại này xuất hiện và viral khắp các nền tảng mạng xã hội, giống như thể lời hứa của anh với tình tin đồn đã được thực hiện.

Khán giả phát cuồng với màn trở lại của hai diễn viên

Phương Anh Đào là nữ diễn viên được xếp vào hàng ngũ những mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam hiện tại. Đặc biệt mặt mộc của cô khiến nhiều người phải trầm trồ, cả trên phim lẫn ngoài đời thật. Nữ diễn viên cũng được đánh giá rất cao về diễn xuất, thử sức qua nhiều dạng vai khác nhau, cả phim nghệ thuật lẫn giải trí. Tuy nhiên suốt 2 năm qua kể từ Mai, Phương Anh Đào không nhận bất cứ dự án phim nào.

Trong khi đó, Tuấn Trần lại được mệnh danh là "mỹ nam nghìn tỷ" khi liên tục góp mặt trong các dự án khủng, gần như chưa từng thất bại trong những năm qua, nâng tổng số doanh thu phim của mình lên mức nghìn tỷ. Loạt phim của anh như Bố Già, Mai, Làm Giàu Với Ma, Đất Rừng Phương Nam,... đều ghi nhận dấu mốc trên trăm tỷ. Hiện tại, Tuấn Trần cũng cực đắt show khi đang oanh tạc phòng vé với Mang Mẹ Đi Bỏ - tiếp tục là một dự án trăm tỷ của anh. Và chỉ cuối tháng này, Tuấn Trần tiếp tục tái xuất với Làm Giàu Với Ma 2, hứa hẹn tiếp tục "giữ chuỗi trăm tỷ" trong sự nghiệp của mình.



