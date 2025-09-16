Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho đi học trường quốc tế, chăn gối, đồ dùng nhà mang đi mới yên tâm

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình đi học mầm non của 2 con. Được biết, Shark Bình cùng mẹ chồng nữ diễn viên cũng có mặt để đưa 2 cháu đến lớp. Sao phim Hương vị tình thân đã lựa chọn một trường mầm non quốc tế để 2 con nhập học.

Cô cũng tự tay chuẩn bị chăn gối, đồ dùng từ nhà để cho 2 con sử dụng trong quá trình học tập tại lớp. Ban đầu, cả bà nội, bố mẹ đều vào lớp để ngồi học cùng 2 nhóc tỳ một lúc. Sau đó, gia đình sẽ âm thầm ra về để 2 con làm quen với cô giáo và hòa nhập với các con. Lúc ra về, để lại 2 con ở lớp, Phương Oanh cũng rơm rớm nước mắt xúc động.

Phương Oanh kể lại hành trình đưa con đi học mẫu giáo.

Cô cũng như bao mẹ bỉm sữa khác, check camera liên tục để biết các con đang làm gì, có khóc không. Sau một ngày con đi học, nữ diễn viên cũng được trải nghiệm cảm giác lần đầu được đi đón con. Cô háo hức, vui mừng khi thấy 2 nhóc tỳ ngoan ngoãn vẫy chào các cô giáo. "Xời, 5 tiếng trôi qua mới được trải nghiệm cảm giác lần đầu được đi đón con. Trông mẹ phấn khởi, vui sướng hơn cả con. Mặt mũi các con trông tâm trạng tan chậm thế này.

Chắc là đang nghĩ không biết mai mẹ có đưa mình đến rồi trốn về như hôm nay không. Thôi chuyện gì đến cũng phải đến các con ạ. Mẹ không đi học thay các con được đâu ahihi", nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ.

Trước đó, Phương Oanh chia sẻ rằng hai bé Jimmy - Jenny chỉ mất khoảng 2 ngày đầu để làm quen với môi trường mới. Cô cho biết: “Hai anh em lúc đầu hơi bỡ ngỡ vì xa người thân, nhưng mấy hôm nay đã bắt đầu hòa nhập, chơi cùng các bạn rất vui vẻ rồi ạ.”

Diễn viên Quách Thu Phương - người từng vào vai mẹ chồng của Phương Oanh trên phim - cũng để lại bình luận trìu mến: “Yêu quá, hai cục cưng đã đến tuổi đi lớp rồi.”

Ngoài ra, bà xã Shark Bình còn tiết lộ lý do cho con đến trường sớm: “Con đi học sớm mẹ ạ, bắt chước nhanh lắm nên đi học sẽ thú vị hơn.”

Phương Oanh tiết lộ lý do cho con đi học lớp mẫu giáo dù mới hơn 1 tuổi.

Vào tháng 5/2025, gia đình diễn viên Phương Oanh từng gây chú ý khi chia sẻ hành trình dạy bơi cho cặp song sinh ngay từ khi các bé còn chưa biết đi. Shark Bình cho biết: “Mùa hè đến, đuối nước luôn là nỗi lo của mỗi gia đình và toàn xã hội. Cả nhà hãy cùng theo dõi quá trình học bơi của Jim và Jen từ lúc mới 1 tuổi nhé.”

Các con của nữ diễn viên được học bơi sinh tồn.

Chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, diễn viên Phương Oanh tiếp tục đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc các con đã biết bơi. Trong clip, dưới sự cổ vũ của mẹ, cậu bé hơn một tuổi tự tin nhảy úp mặt xuống bể, rồi bình tĩnh xoay người để nằm ngửa nổi trên mặt nước. Nữ diễn viên cho biết buổi tập lần này được tăng độ khó khi Jimmy mặc bộ quần áo có mũ, dày và dễ thấm nước, nhưng bé vẫn vượt qua thử thách một cách xuất sắc.

Phương Oanh dành lời khen cho Shark Bình khi nuôi dạy con cái.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Phương Oanh dành lời khen cho Shark Bình khi nuôi dạy con cái. Cô nhận xét anh là người cha nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm. Nữ diễn viên chia sẻ: “Hiện tại, anh khá nghiêm và có phần lạnh lùng trong cách dạy con. Nhưng với riêng Oanh thì lại khác hẳn, rất ngọt ngào, thậm chí còn hay làm nũng vợ. Anh thương con nhưng ít thể hiện ra ngoài, thay vào đó là sự kỷ luật và nguyên tắc trong giáo dục”.



