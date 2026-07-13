Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư đại trực tràng vì kiểu tiết kiệm 10 gia đình Việt thì 9 nhà từng làm

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân số 1 quận Fuyang (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) đã tiếp nhận một trường hợp đặc biệt. Vợ chồng ông bà Trương đều được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng cùng một thời điểm. Cú sốc này khiến cả gia đình suy sụp và không ngừng đặt câu hỏi: Liệu căn bệnh quái ác này có thể lây qua đường vợ chồng?

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Bác sĩ Giang Kiến Hoa của bệnh viện khẳng định, ung thư hoàn toàn không lây nhiễm. Tuy nhiên, các cặp đôi chung sống lâu năm lại có nguy cơ cao đối mặt với hiện tượng "ung thư cặp đôi".

Nguyên nhân gốc rễ không nằm ở gen, mà xuất phát từ lối sống tương đồng và thói quen ăn uống giống hệt nhau. Với trường hợp của vợ chồng ông Trương, thủ phạm chính là thói quen tiết kiệm đồ ăn thừa mà đại đa số các gia đình đều đang mắc phải. Nói rõ hơn, thủ phạm nằm ngay trong chiếc tủ lạnh quen thuộc được sử dụng hàng ngày.

Cái giá của việc hâm đi hâm lại thức ăn thừa

Qua khai thác dịch tễ, ông Trương cho biết hai vợ chồng có lối sống rất giản dị và tiết kiệm. Mỗi bữa cơm, nếu không ăn hết, ông bà đều gói ghém cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh để ngày mai ăn tiếp. Đến bữa sau, họ lại lấy ra hâm lại, hoặc tận dụng để xào nấu cùng rau tươi mới mua. Cứ như vậy, một món ăn có thể xuất hiện liên tục trên mâm cơm suốt 3 - 4 ngày liền.

Bác sĩ Giang Kiến Hoa giải thích, các loại thức ăn thừa, đặc biệt là rau xanh khi để qua đêm hoặc lưu trữ nhiều ngày trong tủ lạnh sẽ sản sinh ra hàm lượng nitrit cực cao. Khi chúng ta ăn vào cơ thể, nitrit sẽ kết hợp với amin (sản phẩm phân hủy từ protein) trong miệng, dạ dày và ruột. Quá trình hóa học này tạo ra nitrosamine, là một chất gây ung thư nhóm I đã được y học cảnh báo từ lâu.

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Việc liên tục nạp nitrosamine vào cơ thể qua các bữa ăn hâm đi hâm lại sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc ruột. Lâu dần, chúng kích thích các tế bào đột biến biến tính, hình thành nên các khối u ác tính ở ruột và dẫn đến ung thư đại trực tràng.

May mắn cho vợ chồng ông Trương là bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, sau điều trị chỉ cần theo dõi định kỳ và thay đổi hoàn toàn lối sống.

Vỏ bọc hoàn hảo của ung thư đại trực tràng và dấu hiệu cảnh báo

Cái đáng sợ của ung thư đại trực tràng nằm ở chỗ nó thường ẩn mình dưới một vỏ bọc không triệu chứng ở giai đoạn đầu. Rất nhiều người đau bụng thì nghĩ tiêu hóa kém, khi thấy có máu trong phân thì chủ quan cho rằng mình chỉ bị bệnh trĩ thông thường, từ đó bỏ lỡ thời điểm vàng để can thiệp.

Vợ chồng ông Trương cũng vậy. Cả hai đều đã ngoài 50 tuổi, khi thấy cơ thể bất thường, khó chịu dai dẳng cũng chỉ đơn giản cho là vấn đề tuổi tác. Đến khi nhập viện cấp cứ vì đau bụng dữ dội và sốt cao thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Qua trường hợp của vợ chồng ông Trương, bác sĩ Giang Kiến Hoa khuyến cáo, nếu cơ thể xuất hiện những thay đổi đột ngột sau đây, bạn cần đến bệnh viện tầm soát ngay lập tức:

- Rối loạn thói quen đại tiện: Tần suất đi tiêu tăng lên rõ rệt trong ngày hoặc liên tục có cảm giác đi không hết bãi.

- Biến đổi đặc tính của phân: Hình dạng phân trở nên mỏng, dẹt bất thường hoặc có lẫn các vệt máu tươi, máu sẫm màu.

- Đau bụng từng cơn: Xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ dai dẳng, mức độ đau có xu hướng tăng lên mỗi khi đi đại tiện.

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- Táo bón đột ngột: Đặc biệt là ở người cao tuổi, tình trạng táo bón xuất hiện không rõ lý do là dấu hiệu cảnh báo khối u đang làm tắc nghẽn lòng đại tràng.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa ung thư đại trực tràng, việc đầu tiên là các gia đình phải kiên quyết từ bỏ thói quen ăn đồ cũ. Hãy nấu lượng thức ăn vừa đủ cho một bữa, hạn chế tối đa việc tích trữ đồ thừa qua đêm.

Bên cạnh đó, bác sĩ Giang Kiến Hoa khuyên bạn nên cắt giảm các món chiên rán, đồ muối chua và thực phẩm nhiều chất béo ra khỏi thực đơn hằng ngày. Thay vào đó, hãy tăng cường các loại rau củ quả tươi, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Đồng thời, những người trên 45 tuổi hoặc gia đình có tiền sử mắc các bệnh về đường ruột nên chủ động thực hiện xét nghiệm máu ẩn trong phân và nội soi đại tràng định kỳ. Đừng để sự tiết kiệm sai cách biến mâm cơm quây quần thành nguồn cơn của những bi kịch sức khỏe.

Nguồn và ảnh: XHBY, China News, EBC