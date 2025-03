Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư vì 1 kiểu ăn uống tưởng càng làm càng khỏe

Đầu tháng 3 năm 2025, Bệnh viện Trung tâm Ôn Châu (Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) báo cáo một trường hợp cả hai vợ chồng cùng mắc ung thư thực quản vì thói quen ăn uống xấu. Điều đáng ngạc nhiên là họ đều cho rằng kiểu ăn uống đó tốt cho sức khỏe, “diệt ký sinh trùng”, chống nhiều bệnh tật và giữ lại tối đa dinh dưỡng nên đã duy trì hơn chục năm.

Đó là câu chuyện về vợ chồng bà Lâm, cả hai đều ngoài 60 tuổi. Khoảng gần hai năm trở lại đây cả hai vợ chồng đều thường xuyên cảm thấy khó chịu trong cổ họng, hay nghẹn khi ăn nhưng ho rằng đó là “bệnh người già”.

Đến vài tháng gần đây, bà Lâm bị khàn giọng kéo dài, uống thuốc mãi không khỏi. Nhưng phải tới 2 tuần trước, khi bà liên tục ho ra đờm lẫn máu và sụt cân nhanh do gần như không thể ăn uống mới chịu đi bệnh viện khám. Kết quả, bà được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Sau khi biết nguyên nhân do gia đình bà thường ăn uống thực phẩm ở nhiệt độ rất cao, bác sĩ yêu cầu ông Lâm tới khám và phát hiện cùng loại ung thư ở giai đoạn 3.

Tại sao ăn uống đồ quá nóng gây ung thư thực quản?

Hỏi ra mới biết, bà Lâm có sở thích uống trà thật nóng mỗi buổi sáng và uống nước nóng trước khi đi ngủ. Còn ông Lâm thích nhâm nhi một vài chén rượu ủ nóng trong bữa tối, thỉnh thoảng uống trà cùng vợ. Cả hai người đều thích uống canh nóng bỏng tay trong mỗi bữa ăn.

Họ cho rằng dùng đồ ăn, đồ uống nóng là thói quen tốt cho sức khỏe được truyền từ bao đời. Có thể giúp “diệt ký sinh trùng”, thải độ, tăng cường miễn dịch và còn giữ được tối đa dinh dưỡng. Chỉ có điều, do ăn uống đồ nóng quá mức quá lâu mà họ không nhận ra rằng nhiệt độ đồ ăn, thức uống của mình không phải là nóng, mà là nóng tới bỏng. Lúc nào cũng phải trên 60 độ C, thậm chí lên tới 80 độ C khi uống trà.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), uống đồ nóng trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cũng đã xếp đồ uống rất nóng vào nhóm có thể gây ung thư cho con người (nhóm 2A). Một nghiên cứu tại Iran cho thấy những người uống trà nóng trên 65 độ C có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp 8 lần so với người uống ở nhiệt độ thấp hơn.

Trong khi đó, niêm mạc thực quản chỉ chịu được khoảng tối đa là 45 - 50 độ C. Trên 50 độ C nó bắt đầu bị tổn thương và trên 60 độ C thì gây bỏng. Tiếp xúc thường xuyên với thực phẩm quá nóng gây viêm và tổn thương mãn tính niêm mạc thực quản. Cơ thể liên tục tái tạo mô mới để bù đắp, nhưng quá trình này dễ dẫn đến đột biến tế bào. Lâu dần, các đột biến có thể phát triển thành ung thư thực quản. Nguy cơ này càng tăng nếu có thói quen uống rượu, hút thuốc hay nhai trầu, ăn nhiều đồ muối chua.

Ngoài ra, quan niệm ăn uống đồ nóng tốt cho sức khỏe, giữ được nhiều dinh dưỡng là sai lầm. Thay vào đó, chỉ nên dùng đồ ấm, ở nhiệt độ cơ thể hoặc khoảng 30 - 45 độ C, không nên vượt quá 60 độ C. Nhiệt độ quá cao có thể làm phân hủy một số vitamin và enzyme có lợi trong thực phẩm. Đồ quá nóng có thể làm bỏng lưỡi, nướu và niêm mạc miệng, gây viêm loét kéo dài. Đồng thời tăng nguy cơ trào ngược dạ dày bên cạnh tổn thương thực quản.

Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu có một trong số các dấu hiệu ung thư thực quản điển hình như: nuốt nghẹn, khó nuốt, khàn giọng kéo dài, khó chịu ở vùng ngực, ợ nóng hoặc trào ngược dai dẳng, ho ra máu hoặc đờm dính máu cần khám ngay.

