Đỗ ô tô vào chỗ để xe đã mua trong hầm chung cư, người đàn ông bị kiện tội xâm phạm trái phép: Tòa án khẳng định kết luận này là có căn cứ

Gửi ô tô trong hầm chung cư

Ông Hữu (50 tuổi), là người tỉnh khác đến sinh sống và làm việc tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau nhiều năm bươn chải, ông Hữu đã sở hữu cho mình 1 căn chung cư và 1 chiếc xe hơi 4 chỗ. Khu chung cư mà người đàn ông này đang sống có 2 tòa nhà là T1 và T2. Ông Hữu là cư dân của tòa T1.

Theo đó, tòa T1 có lượng cư dân sở hữu ô tô cao hơn nên nhu cầu thuê chỗ để xe rất lớn. Mỗi lần đi làm về muộn, ông Hữu mất rất nhiều thời gian để tìm chỗ đỗ xe. Có lần, ông phải mang xe ra ngoài gửi vì trong hầm hết chỗ trống, dù bản thân đã đăng ký vé để xe theo tháng.

Một ngày nọ, ông Hữu trở về nhà vào khoảng 0 giờ. Không tìm được chỗ đỗ xe, người đàn ông này quyết định di chuyển sang hầm của tòa nhà T2 để gửi tạm. Khi thấy một ô để trống, cho rằng sẽ không có ai sử dụng vào thời điểm này, ông Hữu lập tức đỗ xe vào vị trí. Sau đó, người đàn ông trở về nhà để nghỉ ngơi, dự định sáng mai sẽ đánh xe đi sớm.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, ông Dương - chủ sở hữu chỗ để xe mà ông Hữu đã sử dụng tối qua trở về và phát hiện sự việc. Ông này lập tức thông báo cho ban quản lý để yêu cầu tìm chủ chiếc xe. Sau hơn 30 phút chờ đợi nhưng không thấy ai đến nhận xe, ông Dương quyết định khóa cửa chỗ để xe. Ông cho rằng chủ xe không mở được cửa chắc chắn sẽ phải liên lạc với bản thân để nhờ hỗ trợ.

Đến trưa, ông Dương không thấy ai liên hệ liền đi xuống hầm để kiểm tra. Lúc này, ông phát hiện khóa cửa đã bị cậy và chiếc xe cũng đi mất. Cho rằng chủ xe kia cố tình chiếm dụng chỗ để xe và có hành vi trốn tránh trách nhiệm, ông Dương liền gọi công an đến làm việc.

Sau khi nhận được thông tin, công an đã tiến hành tra kiểm tra camera giám sát và phát hiện ông Hữu - cư dân tòa T1 chính là người đã sử dụng chỗ để xe của ông Dương. Ông Hữu sau đó đã được triệu tập tới cơ quan công an và bị ông Dương kiện ra tòa vì hành vi xâm phạm trái phép và chiếm đoạt tài sản.

Phán quyết bất ngờ của tòa án

Tại phiên tòa, phía ông Dương cho biết đã chi tiền mua chỗ để xe dưới hầm chung cư T2. Khu vực để xe của ông Dương được thiết kế theo dạng hộp, có tường và cửa khóa phía trước. Vì chỗ để xe này đã được mua hợp pháp nên được coi là tài sản riêng của ông Dương và ông này có thể sử dụng độc quyền theo hợp đồng mua bán đã ký. Phía ông Dương cho rằng ông Hữu đã chiếm hữu và xâm phạm trái phép vào nhà của mình, nên yêu cầu tòa xử lý nghiêm khắc.

Sau đó, ông Hữu lên tiếng bào chữa rằng không cố ý chiếm hữu hay đột nhập trái phép. Ông chỉ tạm thời mượn chỗ để xe của ông Dương do không tìm được chỗ trống trong hầm tòa T1. Ông Hữu khẳng định rằng hành vi của bản thân chỉ là vi phạm dân sự đơn thuần.

Ảnh minh họa.

Bộ luật Hình sự (Trung Quốc) quy định rõ, hành vi xâm nhập vào chỗ ở của công dân trái với ý muốn của họ hoặc không có căn cứ pháp luật là hành vi xâm nhập trái phép; và người thực hiện hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cụ thể trong trường hợp này, chỗ để xe là phần mở rộng nơi cư trú của ông Dương và được công nhận là nơi cư trú hợp pháp theo pháp luật. Ngay cả khi ông Hữu không có ý định chiếm giữ trái phép thì hành vi tự ý đỗ xe và cạy khóa cửa chỗ để xe cũng đã cấu thành tội xâm phạm trái phép. Luật quy định rõ ràng rằng, người nào phạm tội xâm nhập trái phép vào nơi cư trú của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tòa án đã phán quyết rằng vì ông Hữu đã thành thật khai báo sự việc và có thái độ ăn năn, hối lỗi nên có thể giảm nhẹ hình phạt. Phía ông Dương cũng không muốn làm sự việc thêm nghiêm trọng, nên đã đồng ý thỏa thuận, yêu cầu ông Hữu phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại có liên quan.

Theo Toutiao