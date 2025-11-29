Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

29-11-2025 - 12:54 PM | Tài chính quốc tế

Suốt nhiều giờ liền, họ đã cầm cự trong phòng tắm.

Bên cạnh ít nhất 128 nạn nhân tử vong, đã có hàng chục người được giải cứu kịp thời từ hoả hoạn tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Tong Ping Moon cho biết lần đầu tiên ông ngửi thấy mùi khói là khoảng 3 giờ chiều thứ Tư (26/11). Ngay sau đó, một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ tầng 10 của ông ở Hong Kong để báo rằng một tòa nhà gần đó đang cháy. Ông Tong (74 tuổi) và vợ ban đầu từ chối sơ tán, nghĩ rằng họ sẽ ổn, nhưng khói nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn.

Cặp vợ chồng, cư dân của khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sau đó đã gọi điện cầu cứu và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để ngăn khói lùa qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa giải cứu vào khoảng 6 giờ tối và đang ở tại một trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời.

Ông Tong nói: "Chúng tôi đã rất may mắn. Lúc đó tối đen như mực. Nếu phải tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ không thể sống sót."

Ngọn lửa ở Tai Po bắt đầu từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, và người dân kể lại tốc độ lan nhanh của nó, buộc nhiều người phải chạy trốn hoặc cầu cứu lính cứu hỏa. Các quan chức cho biết một số lượng người dân không xác định đã bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt- Ảnh 1.

Một số cư dân đã may mắn thoát ra được với sự giúp đỡ của lính cứu hỏa. (Ảnh: Tyrone Siu/Reuters)

Một số người thoát nạn đứng bên ngoài vào khoảng nửa đêm, dõi theo các lính cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy dữ dội.

Ông Sze Kam Sang, một người về hưu ngoài 70 tuổi, lặng lẽ ôm một chiếc chăn bông nhỏ và xem đám cháy trong đám đông, nói: "Làm sao tôi có thể đi ngủ trong khi nhà mình đang bị cháy?" Ông đã sống ở Wang Fuk khoảng 40 năm và đang đi khám bác sĩ khi nghe tin về vụ cháy từ vợ mình, người đang làm việc gần đó.

Ông hy vọng ngọn lửa chưa kịp thiêu rụi căn hộ tầng 19 của mình. Các tầng thấp hơn rõ ràng đã chìm trong biển lửa.

Ông Sze cho biết thêm, vài vụ cháy nhỏ đã được báo cáo trong những năm qua, nhưng chưa bao giờ ở quy mô này. Ông nói rằng tòa nhà đang trải qua dự án bảo trì lớn đầu tiên sau 4 thập kỷ. Nó được bao bọc bởi giàn giáo tre, loại vật liệu thường được sử dụng trong các công trình xây dựng ở Hong Kong.

Bà Lam Chi-Tong, một nhân viên vệ sinh 71 tuổi, đang làm việc tại một đồn cảnh sát gần nhà ở Wang Fuk Court thì con trai gọi điện vào khoảng 4 giờ chiều thứ Tư để báo rằng một tòa nhà gần đó đã bắt lửa. Bà vội vã trở về khu nhà mình, nhưng thấy tòa nhà của mình và các tòa khác cũng đang bốc cháy.

Bà thở dài khi ngọn lửa tiếp tục cháy suốt đêm: "Tôi đã sống ở đây 30 năm rồi. Tôi chỉ muốn ngồi đây và theo dõi thôi."

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt- Ảnh 2.

Cả khu nhà giờ là đống đổ nát (Ảnh: SCMP)

Đau lòng với điều nhìn thấy bên dưới lớp đồ bảo hộ của lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư tồi tệ nhất

Theo Thanh Huyền

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới Nổi bật

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ Nổi bật

Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

11:56 , 29/11/2025
Phát minh có thể thay đổi hoàn toàn ngành xây dựng: Dùng bã cà phê để trộn thêm, giúp bê tông cứng gấp nhiều lần, giảm phát thải CO2 đến hơn 20%

Phát minh có thể thay đổi hoàn toàn ngành xây dựng: Dùng bã cà phê để trộn thêm, giúp bê tông cứng gấp nhiều lần, giảm phát thải CO2 đến hơn 20%

11:09 , 29/11/2025
6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động, hàng không thế giới lo ngại

6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động, hàng không thế giới lo ngại

10:36 , 29/11/2025
Giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng', Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải trợ lý thân cận

Giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng', Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải trợ lý thân cận

09:06 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên