Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

Bên cạnh ít nhất 128 nạn nhân tử vong, đã có hàng chục người được giải cứu kịp thời từ hoả hoạn tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Tong Ping Moon cho biết lần đầu tiên ông ngửi thấy mùi khói là khoảng 3 giờ chiều thứ Tư (26/11). Ngay sau đó, một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ tầng 10 của ông ở Hong Kong để báo rằng một tòa nhà gần đó đang cháy. Ông Tong (74 tuổi) và vợ ban đầu từ chối sơ tán, nghĩ rằng họ sẽ ổn, nhưng khói nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn.

Cặp vợ chồng, cư dân của khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sau đó đã gọi điện cầu cứu và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để ngăn khói lùa qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa giải cứu vào khoảng 6 giờ tối và đang ở tại một trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời.

Ông Tong nói: "Chúng tôi đã rất may mắn. Lúc đó tối đen như mực. Nếu phải tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ không thể sống sót."

Ngọn lửa ở Tai Po bắt đầu từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, và người dân kể lại tốc độ lan nhanh của nó, buộc nhiều người phải chạy trốn hoặc cầu cứu lính cứu hỏa. Các quan chức cho biết một số lượng người dân không xác định đã bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.

Một số cư dân đã may mắn thoát ra được với sự giúp đỡ của lính cứu hỏa. (Ảnh: Tyrone Siu/Reuters)

Một số người thoát nạn đứng bên ngoài vào khoảng nửa đêm, dõi theo các lính cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy dữ dội.

Ông Sze Kam Sang, một người về hưu ngoài 70 tuổi, lặng lẽ ôm một chiếc chăn bông nhỏ và xem đám cháy trong đám đông, nói: "Làm sao tôi có thể đi ngủ trong khi nhà mình đang bị cháy?" Ông đã sống ở Wang Fuk khoảng 40 năm và đang đi khám bác sĩ khi nghe tin về vụ cháy từ vợ mình, người đang làm việc gần đó.

Ông hy vọng ngọn lửa chưa kịp thiêu rụi căn hộ tầng 19 của mình. Các tầng thấp hơn rõ ràng đã chìm trong biển lửa.

Ông Sze cho biết thêm, vài vụ cháy nhỏ đã được báo cáo trong những năm qua, nhưng chưa bao giờ ở quy mô này. Ông nói rằng tòa nhà đang trải qua dự án bảo trì lớn đầu tiên sau 4 thập kỷ. Nó được bao bọc bởi giàn giáo tre, loại vật liệu thường được sử dụng trong các công trình xây dựng ở Hong Kong.

Bà Lam Chi-Tong, một nhân viên vệ sinh 71 tuổi, đang làm việc tại một đồn cảnh sát gần nhà ở Wang Fuk Court thì con trai gọi điện vào khoảng 4 giờ chiều thứ Tư để báo rằng một tòa nhà gần đó đã bắt lửa. Bà vội vã trở về khu nhà mình, nhưng thấy tòa nhà của mình và các tòa khác cũng đang bốc cháy.

Bà thở dài khi ngọn lửa tiếp tục cháy suốt đêm: "Tôi đã sống ở đây 30 năm rồi. Tôi chỉ muốn ngồi đây và theo dõi thôi."