Cặp vợ chồng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà: Tốn 31,8 triệu/tháng nhưng 1 năm lại dư thêm 453 triệu đồng

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã lựa chọn cách sống khá khác thường: Thay vì thuê một căn nhà để ở, họ chuyển hẳn vào ở trong khách sạn. Đáng nói, phương án này không khiến chi phí nhà ở tăng lên như nhiều người vẫn nghĩ, ngược lại còn giúp họ tiết kiệm khoảng 17.475 USD (khoảng 453 triệu đồng) mỗi năm.

Hiện tại, cặp vợ chồng thuê một phòng khách sạn với giá 1.228 USD/tháng (khoảng 31,8 triệu đồng). Số tiền này đã bao gồm nhiều khoản chi phí mà người thuê nhà thông thường phải thanh toán riêng như điện, nước, Internet và chỗ đỗ xe.

Trước đây, họ từng phải trả 2.500 USD (khoảng 64,8 triệu đồng) mỗi tháng để thuê một căn hộ 3 phòng ngủ. So với khoản chi phí này, hình thức thuê khách sạn giúp họ giảm đáng kể số tiền phải bỏ ra cho chỗ ở.

Điểm khiến họ đánh giá cao hình thức này là chi phí được cố định và dễ dự tính. Thay vì phải gom một khoản tiền lớn vào đầu mỗi tháng để thanh toán tiền thuê nhà, sau đó tiếp tục theo dõi các hóa đơn điện, nước, Internet, họ chỉ cần chuẩn bị 1.228 USD/tháng (khoảng 31,8 triệu đồng) cho toàn bộ chi phí lưu trú. Họ cũng không phải lo khoản tiền đặt cọc lớn hoặc tiền thuê nhà trả trước như khi ký hợp đồng thuê một căn nhà truyền thống.

Phòng khách sạn mà cặp vợ chồng đang lưu trú dài hạn

Không gian treo đồ chỉ có nhiêu đây

Phòng khách sạn hiện tại có diện tích không quá lớn, nên cả hai phải hạn chế tối đa việc mua sắm quần áo. Ban đầu, cặp vợ chồng cho biết không gian nhỏ khiến họ cảm thấy bất tiện, nhưng dần dần, cả hai coi đây như cơ hội để học cách sống tối giản. Bên cạnh đó, khách sạn còn cung cấp dịch vụ dọn phòng 2 tuần một lần và thay ga giường mới hàng ngày. Những tiện ích này giúp cặp vợ chồng giảm bớt một phần công việc vốn thường phải tự làm nếu thuê nhà riêng.

“Điều tôi thích nhất là sự tiện lợi. Tôi không phải lo lắng về việc dùng bao nhiêu nước hay bật điều hòa bao lâu” - Người vợ chia sẻ.

Dù vậy, cuộc sống trong khách sạn cũng có những giới hạn nhất định. Không gian nhỏ hơn đáng kể so với một căn nhà nhiều phòng và không có nhiều chỗ để bố trí đồ đạc. Cặp vợ chồng gọi nơi ở hiện tại là một “căn hộ mini”.

Để sử dụng căn phòng hiệu quả hơn, họ còn tự lắp thêm vách ngăn nhằm phân chia những khu vực khác nhau, trong đó có một góc riêng phục vụ công việc. Nhờ cách sắp xếp này, căn phòng khách sạn vẫn có thể đáp ứng tương đối đầy đủ những nhu cầu cơ bản của hai người.

Với cặp vợ chồng, việc sống trong một không gian nhỏ không còn là vấn đề quá lớn vì họ chưa có con, nên thay vì dành phần lớn thu nhập thuê nhà rộng, họ lựa chọn duy trì cuộc sống trong phòng khách sạn với diện tích nhỏ, và dành phần tiền tiết kiệm được cho những mục tiêu khác.

Kế hoạch dài hạn của cặp vợ chồng là dùng khoản tiền tích lũy từ việc thuê khách sạn để mua một căn nhà. Như vậy, thay vì bỏ ra hàng chục nghìn USD mỗi năm cho việc thuê nhà ở, họ đang cố gắng biến khoản tiền tiết kiệm được thành nguồn vốn cho nơi ở của riêng mình.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của cặp vợ chồng cho thấy chi phí chỗ ở không nhất thiết phải được tính theo cách thông thường là thuê một căn nhà hay một căn hộ. Trong một số trường hợp, khi tổng hợp cả tiền thuê và các khoản tiện ích đi kèm, lựa chọn ở khách sạn dài ngày - phương án tưởng như đắt đỏ hơn lại trở thành bí quyết tiết kiệm được số tiền không nhỏ hàng năm.

Với họ, sống trong khách sạn không phải là lựa chọn xa xỉ mà đơn giản là một cách tối ưu hóa chi phí.

Quan trọng hơn, cách sống này phù hợp với nhu cầu hiện tại của hai người: Không cần một căn nhà lớn, không muốn dành quá nhiều tiền cho những không gian mình ít sử dụng và muốn từng bước tích lũy để sở hữu một nơi ở nhỏ gọn của riêng mình.

(Nguồn: realestee.com.au)