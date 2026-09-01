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Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây hòn đảo mang tên "Mặt trời" bên bờ biển Nam Bộ: Quy hoạch cho hơn 53.000 người, làm 77km đường, tương tự mô hình Qatar, UAE đã làm từ lâu

| | Lifestyle

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup khẩn trương triển khai.

Giữa đại công trường lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha, một khu vực mang tên The Grand Island – Đảo Mặt Trời đang dần hiện hình. Với quy mô gần 500 ha, dân số dự kiến hơn 53.000 người cùng hàng chục km đường giao thông, nơi đây được định vị như một “hòn đảo lễ hội biển nhiệt đới”. Trên thế giới, những mô hình đô thị đảo tích hợp nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại và vui chơi tương tự đã xuất hiện từ lâu tại Qatar hay UAE.

“Đảo Mặt Trời” quy hoạch cho hơn 53.000 người

The Grand Island – Đảo Mặt Trời là tên thương mại Vinhomes sử dụng cho khu D thuộc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đây là một trong 4 khu chính của đại đô thị lấn biển mà Vinhomes khởi công từ ngày 19/4/2025. Vinhomes Market giới thiệu khu D với định vị “hòn đảo lễ hội biển nhiệt đới”.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây hòn đảo mang tên "Mặt trời" bên bờ biển Nam Bộ: Quy hoạch cho hơn 53.000 người, làm 77km đường, tương tự mô hình Qatar, UAE đã làm từ lâu - Ảnh 1.

Ảnh Chủ đầu tư

Theo Công báo TP.HCM về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu D có diện tích khoảng 480,46 ha, trong khi khu E liền kề rộng khoảng 458,12 ha, chủ yếu dành cho cây xanh và mặt nước. Hồ sơ quy hoạch xác định khu D có quy mô dân số tối đa 53.115 người.

Điểm đáng chú ý là nhà ở thấp tầng tại đây được tổ chức thành các nhóm đảo và bán đảo, xen giữa hệ thống mặt nước. Quy hoạch còn bố trí quảng trường làm điểm nhấn, sân thể thao kết hợp cảnh quan, công trình thương mại - dịch vụ, trường học và các khu công cộng, cây xanh. Khu E bên cạnh được định hướng hình thành mặt nước lớn, công viên và bãi tắm công cộng.

Như vậy, “Đảo Mặt Trời” không đơn thuần là một khu biệt thự bên biển. Với dân số tương đương một đô thị nhỏ, nơi đây được quy hoạch để đồng thời đảm nhiệm chức năng ở, nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng.

77 km đường đang được triển khai, hướng tới mô hình đô thị thông minh

Theo cập nhật vào tháng 6/2026, toàn Vinhomes Green Paradise đã hoàn thành hơn 68% khối lượng san lấp, khai thông khoảng 120 km đường nội khu. Riêng khu Đảo Mặt Trời, 21/77 km đường giao thông đã hoàn thiện. Hệ thống cống thoát nước và lưới điện ngầm cũng được triển khai đồng bộ.

Con số 77 km cho thấy quy mô hạ tầng bên trong phân khu này khá lớn. Khi hoàn thành, mạng lưới đường sẽ phục vụ các nhóm nhà ở, thương mại, quảng trường, dịch vụ du lịch và các khu vực tiếp cận mặt nước.

Một lớp khác của dự án là công nghệ vận hành. Tháng 8/2026, Vingroup cho biết Vinhomes Green Paradise đã được Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo bộ chỉ số tùy chỉnh. Trước đó, chương trình phát triển đô thị thông minh của dự án tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, môi trường, an toàn và hạ tầng số.  

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây hòn đảo mang tên "Mặt trời" bên bờ biển Nam Bộ: Quy hoạch cho hơn 53.000 người, làm 77km đường, tương tự mô hình Qatar, UAE đã làm từ lâu - Ảnh 3.

 

Các tiện ích sinh hoạt, nghỉ dưỡng, vui chơi trong khu vực dành cho cả người dân và du khách (Ảnh minh họa từ chủ đầu tư)

Các tiêu chuẩn này được triển khai ở cấp toàn Vinhomes Green Paradise, trong đó Đảo Mặt Trời là một phân khu thành phần. Vì vậy, về lâu dài, nơi đây không chỉ được định hướng thành khu ở ven biển mà còn nằm trong hệ thống vận hành chung của một đô thị thông minh.

Qatar, UAE đã có những “hòn đảo trong thành phố” từ lâu

Mô hình đưa hàng chục nghìn cư dân cùng nhà ở, khách sạn, thương mại và giải trí lên một hòn đảo không phải ý tưởng mới.

Tại Doha, Qatar, The Pearl Island là một trong những ví dụ gần nhất. Theo website chính thức của The Pearl, hòn đảo nhân tạo được tạo trên khoảng 4 triệu m2 đất lấn biển, tương đương 400 ha, và hiện có khoảng 52.000 cư dân. Nơi đây tích hợp nhà ở, bán lẻ, nhà hàng, giải trí, marina và các khu phố ven mặt nước.

Sự tương đồng về quy mô khá rõ: The Pearl rộng khoảng 400 ha và hiện có 52.000 cư dân, trong khi khu D tại Cần Giờ rộng khoảng 480 ha, quy hoạch tối đa hơn 53.000 người. Tuy nhiên, hai dự án có thiết kế và bối cảnh phát triển khác nhau.

The Pearl Island ở Qatar

Ở UAE, Palm Jumeirah tại Dubai lại là một biểu tượng khác của đô thị đảo nhân tạo. Chủ đầu tư Nakheel cho biết Palm Jumeirah rộng khoảng 560 ha, vươn khoảng 5 km ra Vịnh Ả Rập và hiện là nơi sinh sống của khoảng 25.000 người. Trên đảo có nhà ở ven biển, khách sạn - resort, trung tâm mua sắm, marina, beach club và các điểm vui chơi.

Điểm chung của những mô hình này không nằm ở hình dáng hòn đảo, mà ở cách một khu đất lấn biển được biến thành một điểm đến có thể ở, nghỉ dưỡng, mua sắm và vui chơi trong cùng không gian. 

Palm Jumeirah, hòn đảo nhân tạo nổi tiếng của Dubai (Ảnh Forbes)

Tại Cần Giờ, Đảo Mặt Trời vẫn đang trong quá trình xây dựng. Song với quy hoạch hơn 53.000 người, 77 km đường và hệ thống đảo - bán đảo bao quanh bởi mặt nước, đây đang trở thành một trong những khu vực đáng chú ý nhất bên trong siêu đô thị biển 2.870 ha của Vinhomes.

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Thu Phương

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