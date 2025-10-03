Cặp vợ chồng U80 tiết kiệm được 7 tỷ đồng, nghỉ hưu với mức lương 40 triệu đồng/tháng hối hận bày tỏ: "Cả cuộc đời chúng tôi đã bị lãng phí"

Nhiều người tin rằng, để an tâm tuổi già, "tiết kiệm càng nhiều càng tốt" là nguyên tắc vàng. Tuy nhiên, câu chuyện về một cặp vợ chồng Nhật Bản lại là lời cảnh báo đanh thép: Việc tiết kiệm quá mức có thể khiến bạn đánh mất trọn vẹn "cuộc đời thứ hai" đáng lẽ phải được tận hưởng.

Theo báo cáo từ truyền thông Nhật Bản THE GOLD ONLINE, bà Hisako (74 tuổi) và ông Masashi (76 tuổi) sống tại Tokyo đã nghỉ hưu 10 năm trước từ một công ty lớn. Lúc đó, họ có khoản tiết kiệm khổng lồ, khoảng 42 triệu Yên (tương đương gần 7 tỷ VND), cùng với khoản lương hưu hàng tháng khoảng 250.000 Yên (gần 40 triệu VND). Về mặt tài chính, họ hoàn toàn không phải lo nghĩ.

Dù rủng rỉnh tiền, cặp đôi vẫn giữ vững quan niệm "ít tiêu chính là sự đảm bảo". Cuộc sống của họ xoay quanh sự khắt khe: Họ chỉ đi du lịch vỏn vẹn một lần mỗi năm, hầu như không bao giờ ăn ngoài, và đã nhiều năm không mua quần áo mới.

Bà Hisako ban đầu nghĩ rằng "cuộc sống giản dị, chỉ cần hai vợ chồng là đủ". Nhưng thời gian trôi qua, sự "tiết chế quá mức" này biến cuộc sống thành sự khô khan và tẻ nhạt. Họ dần dần từ chối mọi lời mời tụ tập, xem "không tiêu tiền" là một đức tính. Mối quan hệ xã hội cứ thế mai một. Hai người sống cùng nhà nhưng lại tách biệt: người chồng dán mắt vào TV, người vợ thỉnh thoảng đi thư viện, có lúc vài ngày liền không hề nói chuyện với bất cứ ai. Ngay cả quan hệ với các cháu cũng ngày càng xa lạ.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, sự hối hận ập đến. Bà Hisako nghẹn ngào: "Đáng lẽ ra, khi còn khỏe, chúng tôi nên tạo ra nhiều kỷ niệm hơn. Bây giờ, tiền tiết kiệm vẫn còn đó, nhưng chúng tôi không còn đủ sức khỏe để hưởng thụ nữa. Muốn tiêu tiền cũng đã quá muộn." Khoản tiền gần 7 tỷ VND tích lũy được chỉ còn là con số trên sổ tiết kiệm, không thể đổi lại được quãng thời gian khỏe mạnh đã bỏ lỡ.

Các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng, nỗi lo về chi phí y tế và chăm sóc dài hạn thường khiến người cao tuổi tiết kiệm quá mức. Tuy nhiên, kế hoạch tài chính hưu trí không chỉ là "giữ tiền", mà còn là phải xác định "khi nào và vì sao để chi tiêu". Nếu cứ mãi giữ tiền đến mức bỏ lỡ thời gian vàng son của sức khỏe, thì dù có tài sản kếch xù, cái còn lại chỉ là sự trống rỗng và niềm hối tiếc.

Nguồn: ETtoday