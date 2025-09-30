Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'

Sau ba năm tổ chức, Car Choice Awards thuộc hệ thống Better Choice Awards đã trở thành sự kiện được trông đợi của cộng đồng xe, thương hiệu và người tiêu dùng. Năm 2022 là khúc dạo đầu đặt nền móng cho một hệ thống chuyên nghiệp, 2023 là bản nhạc đầy hứng khởi, 2024 đậm chất công nghệ thì 2025 được kỳ vọng bùng nổ với quy mô hoành tráng và những trải nghiệm chưa từng có với chủ đề "Vươn mình bứt tốc".

Hạng mục giải thưởng mới

Sau ba mùa tổ chức thành công và tạo được dấu ấn sâu rộng trong cộng đồng người dùng xe trên toàn quốc, Car Choice Awards (CCA) chính thức quay trở lại trong năm nay. Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, CCA 2025 không chỉ là nơi vinh danh những mẫu xe phù hợp theo từng nhu cầu, mà còn là cầu nối giữa người tiêu dùng, thương hiệu và xu hướng đổi mới đang định hình tương lai ngành xe tại Việt Nam.

"Nội dung của năm" là một trong những hạng mục giải thưởng mới của Car Choice Awards 2025.

Nếu như ở mùa trước chỉ dừng lại ở 8 hạng mục giải thưởng, thì CCA năm nay mở rộng cấu trúc giải thưởng thành 13 hạng mục như sau:

Xe gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng Xe gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng Xe gia đình của năm Hạng 1 tỷ - 2 tỷ đồng Xe gia đình của năm Hạng 2 tỷ - 5 tỷ đồng Xe GenZ của năm Xe dịch vụ của năm Xe hybrid của năm Xe dẫn dắt thị trường Xe của thương hiệu mới xuất sắc Thương hiệu ô tô vươn mình Nội dung của năm Thương hiệu phụ kiện vươn mình

Trong đó, có những hạng mục lần đầu xuất hiện như Nội dung của năm, Thương hiệu vươn mình (Ô tô/Phụ kiện), Xe GenZ của năm, Xe hybrid của năm, trong khi Xe gia đình của năm được chia thành các tầm tiền khác nhau.

Sự thay đổi này nhằm phản ánh sát sao hơn những biến động của thị trường ô tô trong một năm qua. Xe gia đình không còn đóng khung trong quan điểm những chiếc xe 5-7 chỗ rộng rãi. Những gia đình trẻ với tài chính khởi đầu còn hạn hẹp cũng có nhu cầu của riêng mình. GenZ đang nổi lên như một lực lượng tiêu dùng mới với cá tính riêng biệt. Xe hybrid tạo thành một làn riêng dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác "điện hóa" song chưa sẵn sàng lái xe thuần điện ngay. Đặc biệt, "Nội dung của năm" là một hạng mục theo phong cách hoàn toàn khác biệt, hiếm khi có trong một hệ thống trao giải về xe ở Việt Nam.

Đại tiệc nghệ thuật - xe - công nghệ

Hàng trăm nghìn lượt bình chọn từ người dùng trên cả nước cho thấy sức hút ngày càng lớn của Car Choice Awards. Kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp cùng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn, trước khi công bố trong đêm Gala trao giải vào 18h ngày 3/9 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC.

Không chỉ là lễ vinh danh các thương hiệu, Gala Better Choice Awards/Car Choice Awards 2025 được dàn dựng như một “bữa tiệc thị giác” mang hơi thở tương lai. Sân khấu lấy cảm hứng từ mô hình “thành phố thông minh, thành phố công nghệ” – biểu tượng cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc. Với màn hình LED thông minh và hệ thống ánh sáng tương tác, toàn bộ không gian sự kiện được tái hiện như một đô thị hiện đại, nơi ánh sáng, màn hình, ô tô và khán giả hòa quyện thành một tổng thể sống động.

Sân khấu được lấy cảm hứng từ thành phố thông minh.

Điểm nhấn của sân khấu năm nay là khu vực trao giải được thiết kế như một “đại lộ” để ô tô có thể chạy thẳng lên - một chi tiết chưa từng có ở những mùa trao giải trước, tạo nên màn trình diễn thị giác khác biệt. Khác với bố cục nhiều tầng thường thấy, toàn bộ 1.500 ghế ngồi tại sự kiện được đặt trên mặt bằng chung, tạo hình ảnh như một đô thị nơi mỗi khán giả là một “cư dân” công nghệ. Cách bố trí mới lạ này góp phần tăng sự tương tác và trải nghiệm cho người tham dự.

Đồng thời, bên cạnh những chiếc xe, Argos - robot chó thông minh - có thể cũng hiện diện, mang đến trải nghiệm tương tác sống động cho khách tham dự, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần sáng tạo và công nghệ của giải thưởng.

Đặc biệt, ngoài những khán giả thông thường, Gala trao giải BCA 2025 có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, các lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và nhiều lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp, startup trong và ngoài nước. Điều này cho thấy BCA 2025 đã vượt ra ngoài phạm vi một giải thưởng thông thường, trở thành cầu nối giữa chính sách, doanh nghiệp và công nghệ.

Âm nhạc rực cháy, đêm Gala thăng hoa

Một trong những điểm nhấn ấn tượng tại BCA 2025 là màn hình khổng lồ bao trùm sân khấu, tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn. Hệ thống được ghép từ nhiều màn hình LED cỡ lớn, như một biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Nhân vật chính là những chiếc xe đoạt giải "catwalk" trên "đại lộ thành phố thông minh". Phần “catwalk” không chỉ dừng lại ở việc phô diễn thiết kế, mà còn được cầm lái trực tiếp bởi 6 gương mặt quen thuộc trong giới ô tô: Âu Ngọc Phú, Trung Kiên, Nguyên Vũ, Tới Nguyễn, Phan Tùng và Phạm Ngọc Hải. Sự xuất hiện của họ biến mỗi chiếc xe trở thành một nhân vật kể chuyện, mang lại sự gần gũi và kết nối với khán giả.

Sẽ có màn "catwalk" đặc biệt với "người mẫu" là những chiếc xe ô tô.

Ngoài ra, không gian Gala sẽ được thổi bùng cảm xúc với loạt tiết mục đến từ những nghệ sĩ được yêu thích như Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Han Sara. Sự giao thoa giữa âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hứa hẹn tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, đưa khán giả từ những phút giây bùng nổ sôi động đến khoảnh khắc lắng đọng đầy ý nghĩa.

Với quy mô hoành tráng và ý tưởng độc đáo, Gala Better Choice Awards/Car Choice Awards 2025 được định hình như một đại tiệc đa sắc màu, nơi công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc hòa quyện. Từ sân khấu “thành phố thông minh”, sự xuất hiện của ô tô và robot Argos cho đến âm nhạc bùng nổ, khán giả sẽ được dẫn dắt vào không gian mang đậm hơi thở tương lai. Tất cả tạo nên một mùa giải Better Choice Awards/Car Choice Awards 2025 bùng nổ, khó quên trong lòng khán giả.