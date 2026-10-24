Carlsberg đẩy mạnh cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam

Ông khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn , đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển dài hạn của đất nước.

C uộc trao đổi cấp cao về tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Đan Mạch

Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026–2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

Kế hoạch này tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Dự án nâng công suất sản xuất hàng năm của nhà máy lên hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á. Trong giai đoạn tiếp theo, Carlsberg dự kiến tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thúc đẩy vận hành thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển năng lượng tái tạo.

Tại Đà Nẵng, Carlsberg hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa vận hành và phát triển hệ thống logistics hiệu quả, bền vững hơn. Tập đoàn cũng dự kiến tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương trong những sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị xanh, thông minh và đáng sống.

Carlsberg Việt Nam cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam lan tỏa thông điệp xanh qua hoạt động đạp xe dọc sông Hàn, Đà Nẵng.

Theo ông Jacob Aarup-Andersen, dự án này tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tiếp tục nắm bắt những cơ hội tăng trưởng mới. Tập đoàn mong muốn kết hợp thế mạnh toàn cầu của Carlsberg với sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. "Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển các hoạt động sản xuất bền vững, tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài cho Việt Nam", ông khẳng định.

Bên cạnh đầu tư sản xuất, Carlsberg tiếp tục tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhằm mở rộng tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam. Mới đây, tập đoàn ký thỏa thuận với Sapporo Breweries thành lập liên doanh chiến lược tại 6 thị trường thuộc Đông Nam Á và Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có Việt Nam . Sự bổ sung của Sapporo Premium Beer sẽ góp phần làm phong phú danh mục thương hiệu của Carlsberg. Tại Việt Nam, quan hệ hợp tác này tạo thêm cơ hội phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Thông qua việc tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng hợp tác chiến lược, Carlsberg hướng tới phát triển hoạt động bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng tại Việt Nam.