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Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud

| | Doanh nghiệp

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud

Từ năm 2020, FPT Cloud được xây dựng bởi hơn 400 kỹ sư Việt Nam, từ tầng hạ tầng lõi đến AI và bảo mật. Bảy bức ảnh dưới đây kể lại hành trình ấy, cùng những con số về hơn 3.000 doanh nghiệp đồng hành.

Năm 2020, Tập đoàn FPT thành lập FPT Smart Cloud, giao ông Lê Hồng Việt, khi ấy là Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn, làm Tổng Giám đốc. Cùng năm đó, FPT Cloud ra mắt thị trường. Từ hạ tầng mã nguồn mở OpenStack, hơn 400 kỹ sư Việt Nam trực tiếp vận hành và tùy biến tầng lõi, rồi từng bước xây thêm các tầng cloud-native, dữ liệu, AI và bảo mật, tạo nên bộ gần 100 dịch vụ.

Trên nền đó, FPT AI Factory cùng NVIDIA phát triển hơn 3.000 GPU, vận hành tại Việt Nam và Nhật Bản. Song song, tháng 8/2025, Bộ Công an xác nhận FPT Cloud đáp ứng An toàn hệ thống thông tin Cấp độ 4, còn FPT AppSec đạt giải Cybersecurity Excellence Awards 2026.

Nhờ vậy, hơn 3.000 doanh nghiệp đã đồng hành cùng FPT Cloud, với chi phí đầu tư, vận hành giảm 30% so với mô hình on-premise. Hạ tầng đạt Tier III, SLA 99,99%, vận hành tại ba vùng. Từ đó, FPT Cloud hướng tới mở rộng khách hàng và doanh thu quốc tế.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 1.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 2.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 3.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 4.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 5.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 6.

Loạt khoảnh khắc kể lại hành trình của FPT Cloud- Ảnh 7.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
FPT Cloud

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