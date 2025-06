Casamia Balanca - khởi đầu hành trình chinh phục giá trị thật

Casamia Balanca Hội An – hơi thở thiên nhiên, bản sắc di sản, chất sống tương lai

Hơn 500 khách mời đã được dẫn dắt qua hành trình khám phá Casamia Balanca Hội An – viên ngọc xanh nằm trong vùng đệm khu dự trữ sinh quyển thế giới và liền kề di sản văn hoá phố cổ Hội An. Khu đô thị được bao quanh bởi không gian xanh mát: rừng dừa nước tự nhiên rộng 3,6ha, hồ trung tâm thơ mộng, vịnh biển Cửa Đại lộng lẫy và công viên hoa giấy rực rỡ. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thủy mặc nên thơ, đan xen với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hội An.

Tham quan nhà mẫu do chủ đầu tư chăm chút, khách mời đã cảm nhận từng hơi thở của văn hóa con người phố Hội được thổi hồn qua thiết kế nội thất tinh tế. Từ gam màu ấm áp, chất liệu tự nhiên đến cách bài trí khéo léo, không gian không chỉ toát lên vẻ đẹp hiện đại mà còn lưu giữ trọn vẹn tinh thần truyền thống, mang lại cảm giác sang trọng mà gần gũi.

Sự kiện mở đầu bằng câu chuyện đầy cảm hứng từ đại diện chủ đầu tư, ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương chia sẻ: "Là sản phẩm thứ ba tại vùng đất phố Hội, Casamia Balanca Hội An mang trọng trách kế thừa thành công từ hai dự án trước, đồng thời phải bảo tồn, tôn vinh bản sắc cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp kiến trúc Hội An ở giữa 2 di sản thế giới song hành cùng nhịp sống hiện đại. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mới tại Hội An – nơi thanh bình nhưng không tẻ nhạt, nơi sôi động nhưng không xô bồ".

Những câu chuyện về hành trình kiến tạo đã chạm đến trái tim của người tham dự, khơi dậy niềm tin vào một dự án mang thông điệp bền vững.

Khi thanh âm cất tiếng ca rực rỡ – Khởi đầu hành trình chinh phục

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao chứng nhận Đơn vị phát triển kinh doanh cho BHS Property, khẳng định vai trò dẫn dắt chiến lược phân phối dự án. Đại diện BHS đã có bài phát biểu đầy khí thế, nhấn mạnh tiềm năng thị trường và cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư đưa Casamia Balanca Hội An chinh phục khách hàng từ Bắc đến Nam.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản BHS cho biết Casamia Balanca Hội An không chỉ là nơi đáng sống, mà còn là nơi để ‘tiền sống’ – nơi tài sản mang giá trị bền vững và có tiềm năng tăng giá theo thời gian. Một dự án hiếm hoi sở hữu yếu tố bền vững từ vị trí, cảnh quan, hệ sinh thái, uy tín chủ đầu tư và pháp lý như Casamia Balanca Hội An chắc chắn sẽ đáp ứng những "khẩu vị" khắt khe nhất của nhà đầu tư, khách hàng.

Chủ đầu tư Đạt Phương trao chứng nhận Đơn vị phát triển kinh doanh cho Công ty Cổ phần Bất động sản BHS

Phần giới thiệu tổng quan, câu chuyện thương hiệu đã làm nổi bật yếu tố độc bản của dự án. Không đơn thuần là đô thị sinh thái cao cấp, Casamia Balanca Hội An mở ra không gian sống cân bằng giữa thanh yên và rực rỡ, truyền thống và hiện đại, riêng tư và kết nối, đầu tư và sử dụng, quá khứ và tương lai. Chính sách bán hàng siêu hấp dẫn được công bố bởi đại diện BHS đã tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm cho các "chiến binh" kinh doanh lão luyện đến từ các đại lý uy tín.

Chủ đầu tư Đạt Phương cùng Đơn vị phát triển kinh doanh BHS và các đại lý phân phối chính thức dự án Casamia Balanca Hội An.

Lễ trao chứng nhận cho các đơn vị phân phối chính thức dự án Casamia Balanca Hội An không những thể hiện sự trân trọng của chủ đầu tư dành cho từng đối tác, mà còn thể hiện cam kết đồng hành bền vững trên con đường đưa giá trị thật của dự án đến với khách hàng.

Nghi thức kick-off dự án Casamia Balanca Hội An

Sự kiện khép lại với nghi thức kick-off đầy cảm xúc, nơi đại diện chủ đầu tư và các đại lý cùng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ: đưa Casamia Balanca Hội An (Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An) trở thành một tiêu chuẩn về lối sống bền vững, giao hòa với thiên nhiên, tôn vinh di sản và kiến tạo tương lai - đến đúng những khách hàng trân trọng giá trị thật. Với sự đồng lòng của toàn thể các lãnh đạo đại lý phân phối cùng sự dẫn dắt từ phía chủ đầu tư, dự án sẵn sàng viết nên câu chuyện thành công mới.