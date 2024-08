Case study: Cách VIB từ "bắt trend" đến "tạo trend" tại Anh Trai 'Say Hi'

"Chạm" đến giới trẻ qua các show âm nhạc thực tế

Những năm trở lại đây, âm nhạc vẫn tiếp tục thống trị sở thích giải trí của khán giả toàn cầu. Khảo sát mới đây của AAA và Bread Financial (Mỹ) cho thấy, 37% khán giả Gen Z và 39% Millennials đã chi 500-5.000 USD (12-120 triệu đồng) chỉ để săn vé đến các sự kiện âm nhạc. Tại Việt Nam, VISA cũng tiết lộ, 41% người dùng chi tiền du lịch trong và ngoài nước chỉ với mục đích tham dự concert gặp thần tượng, đứng thứ 2 toàn Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2023.

Khai thác cách thức tiếp thị hiệu quả này, nhiều thương hiệu lớn đã lựa chọn đồng hành với các show âm nhạc thực tế, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi chưa từng có trên sóng truyền hình Việt Nam. Cái tên khởi đầu cho xu hướng trong ngành ngân hàng tài chính phải kể đến VIB, với những sự kết hợp đình đám cùng The Masked Singer Vietnam, Let's Feast Vietnam… và mới đây nhất là Anh Trai 'Say Hi'.

Show âm nhạc thực tế là cách truyền tải thông điệp hiệu quả để đưa thương hiệu đến gần giới trẻ. Do đó, các chương trình thực tế mà VIB lựa chọn đồng hành thường có điểm chung là format sáng tạo, mang đến làn gió mới lạ, trẻ trung, hiện đại và dẫn dắt được thị hiếu khán giả truyền hình.

Quan sát qua nhiều show, có thể thấy cách làm của VIB liên tục đổi mới sáng tạo qua từng chương trình. Chẳng hạn, nếu thành công của năm 2022 - 2023 đến từ việc "bắt trend" tài trợ The Masked Singer với bản quyền được mua từ show ăn khách của Hàn Quốc, thì Anh Trai 'Say Hi' lại là bước đi "tạo trend" đầy thú vị của VIB.

Mặc dù chỉ mới phát sóng 8 tập, song Anh Trai 'Say Hi' đã nhanh chóng mang về hàng tỷ lượt xem trên toàn cầu - điều mà The Masked Singer cần đến 16 tập để đạt được thành công tương tự. Show còn đạt thành tích "phá đảo" với nhiều ca khúc lọt Top 1,2,3 YouTube Trending sau 24 giờ công chiếu, nhiều ca khúc đạt Top Music Trending, tạo viral trên mạng xã hội với nhiều giai điệu và vũ đạo trở thành Tiktok Trending toàn cầu.

Hiện, Anh Trai 'Say Hi' đang bước vào chặng đua gay cấn và bùng nổ hơn. Chắc chắn, sức nóng của chương trình sẽ không dừng ở con số tỷ view!

Tạo trend theo cách VIB

Có thể thấy, Anh Trai 'Say Hi' là một chương trình truyền hình rất "matching" với VIB - từ đối tượng mục tiêu cho đến thông điệp truyền thông. Dàn 30 "anh trai" ca sĩ, rapper, diễn viên… có tài năng và ngoại hình sáng, chủ yếu ở độ tuổi 20-30, có độ nhận diện cao và sở hữu fandom cực khủng đã tạo nên hiệu ứng truyền thông cộng hưởng mạnh mẽ cho show.

Là chương trình âm nhạc thực tế được đầu tư mạnh bởi nhà sản xuất, Anh Trai 'Say Hi' mang đến 100% ca khúc mới với tư duy âm nhạc hiện đại, dễ tiếp cận thị hiếu giới trẻ không chỉ ở Việt Nam, mà còn vươn ra thế giới.

Bên cạnh đó, màn tái hợp ăn ý giữa VIB và nhà sản xuất VieON & Vie Channel - đơn vị truyền thông sở hữu hơn 25 triệu người theo dõi trên đa nền tảng, càng nâng tầm sáng tạo cho show thực tế tỷ view.

Thay vì truyền tải thông điệp thông qua quảng cáo đơn thuần, VIB gia tăng điểm chạm với khán giả truyền hình theo 3 cách gần gũi, tự nhiên và dễ chịu. Thông điệp "VIB - Dẫn đầu xu thế thẻ" xuất hiện ở khoảng nghỉ giữa các phần trình diễn và các clip nhạc ngắn, tuy vừa phải nhưng đủ để nhấn mạnh vị thế ngân hàng đón đầu xu hướng qua hệ sinh thái thẻ trẻ trung và hiện đại.

Các dòng thẻ tín dụng sáng tạo cũng được lồng ghép vào những câu chuyện chi tiêu đời thường của nghệ sĩ, những khoảnh khắc tương tác hài hước "cheap moments" tại ngôi nhà chung… Ở tập 3, Gemini Hùng Huỳnh chuẩn bị vali nhỏ gọn để sẵn sàng chạy show ngoại, mách nước cho Ali Hoàng Dương về chiếc thẻ VIB Travel Élite miễn phí giao dịch ngoại tệ khi đi muôn nơi. Ở tập 5, Dương Domic tự tay mua giày biểu diễn mà không cần trợ lý thông qua chiếc thẻ Ivy Card, nhấn mạnh đây là chiếc thẻ dành riêng cho Gen Z.

Dấu ấn của nhà băng cũng hiện diện tinh tế trong tạo hình sân khấu, vật dụng gắn bó với hoạt động của dàn "anh trai", các "merchandise" mà fandom của nghệ sĩ thường sưu tầm, tạo cảm giác gần gũi giữa khán giả - thần tượng - nhà băng. Nhiều fan hâm mộ đã săn lùng các merchandise này và vỡ òa khi biết VIB đang triển khai tặng nón, áo khoác phiên bản giới hạn… miễn phí cho fan mở thẻ.

VIB x Anh Trai Say Hi : Mở thẻ VIB tặng áo khoác phiên bản giới hạn

Như trong 1 phiên livestream mới đây, VIB đã cùng anh trai Anh Tú Atus mang đến quà tặng là những chiếc áo khoác phiên bản giới hạn có chữ ký, dành cho khách hàng theo dõi chương trình qua Fanpage Ngân hàng Quốc Tế, tham gia các minigame và đăng ký mở thẻ theo link BTC cung cấp. Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn cư dân mạng đến từ hội fan của Anh Tú Atus, cũng như những người yêu mến chương trình Anh Trai 'Say Hi' và cả những khách hàng ưa chuộng ưu đãi của thẻ VIB.



Theo ý kiến của nhiều người, áo khoác "anh trai" gây bão với logo cách điệu, được đặt khéo léo trên thân áo, không cầu kỳ nhưng tạo cảm giác sang xịn mịn, chất liệu bền đẹp, rất tiện dụng cho người dùng. Trong khi đó, nón "anh trai" cũng được nhiều người săn lùng bởi hình ảnh trẻ trung, phù hợp với đa dạng outfits.

Không chỉ fandom mà rất nhiều khán giả yêu mến chương trình đã "săn lùng" bằng được 2 món quà từ VIB để có "cheap moment" cùng các idol. Chính điều này đã góp phần tạo nên độ viral cho cả show lẫn thương hiệu ngân hàng.

Hệ sinh thái thẻ VIB "matching" với dàn "anh trai"

Tại Anh Trai 'Say Hi', VIB mang đến một số dòng thẻ "matching" với phong cách sống hiện đại của tệp khán giả trẻ. Mỗi dòng thẻ đều có những tính năng riêng, bám sát nhu cầu tài chính dù là nhỏ nhất của người dùng. Đồng thời, cách truyền tải tính năng thẻ dễ hiểu qua những tình huống cụ thể, thực tế và thú vị, thay đổi được định kiến về ngành tài chính thường lắm thuật ngữ khô khan.

Như chiếc thẻ Ivy Card mà Dương Domic nhấn mạnh từ khóa "thẻ cho Gen Z", hướng đến việc thiết lập thói quen tiêu dùng thông minh và quản lý tài chính hiệu quả cho Gen Z thông qua ưu đãi nhân đôi khi chi tiêu và thanh toán nợ thẻ tín dụng đúng hạn.

Hoặc Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều đã sở hữu thẻ Super Card để thoải mái chi tiêu và tận hưởng ưu đãi giảm 15% cho du lịch, ăn uống, mua sắm.

Gắn với nhu cầu du lịch, Travel Élite cũng thuộc top dòng thẻ được yêu thích nhất hiện nay khi ưu đãi 0% phí chuyển đổi ngoại tệ trong 3 tháng đầu và chỉ 1% cho các tháng sau, đồng thời trải nghiệm miễn phí phòng chờ thương gia tại hơn 1.000 sân bay trên toàn cầu.

Lưu ngay cách có được bộ quà tặng độc quyền từ VIB: - Áo khoác phiên bản giới hạn : mở thẻ VIB qua kênh trực tuyến, ứng dụng MyVIB và kênh đối tác Fiza trên Zalo đến ngày 31/08 - Nón cực chất: mở tài khoản Digi hoặc giới thiệu thành công 03 người bạn tạo tài khoản trên MyVIB đến hết ngày 31/10