Cát Vạn Lợi mở rộng hệ sinh thái MEP từ máng cáp điện đạt UL Listed NEMA BI 50015

Khi tiêu chuẩn trở thành "tấm vé" của vật tư công nghiệp

Ở các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, vật tư cơ điện không chỉ được lựa chọn dựa trên giá thành hay khả năng cung ứng, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về quản lý đường cáp, bảo vệ dây dẫn, độ bền cơ học và an toàn điện. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm, đồng thời là "tấm vé" để vật tư MEP tham gia các dự án có yêu cầu khắt khe hơn.

Trong hệ thống này, máng cáp điện và ống thép luồn dây điện G.I giữ vai trò tổ chức, định tuyến và bảo vệ dây dẫn, đặc biệt trong các hệ thống điện nhẹ ELV, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và quản lý cáp điện (Electrical Cable Management) tại nhà máy, tòa nhà, sân bay, tuyến metro hay trung tâm dữ liệu.

Với Cát Vạn Lợi, máng cáp điện đạt UL Listed – NEMA BI 50015 và NFPA 70 – Bộ luật Điện Quốc gia (National Electrical Code – NEC), cho thấy bước tiến trong quá trình chuẩn hóa vật tư cơ điện sản xuất trong nước theo các yêu cầu kỹ thuật quốc tế. Quan trọng hơn, các tiêu chuẩn này không dừng ở một sản phẩm riêng lẻ mà đang được mở rộng sang nhiều nhóm vật tư khác trong hệ sinh thái MEP

Máng cáp điện kim loại Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed – NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796.

Từ máng cáp đến chuỗi vật tư MEP đồng bộ

Ở nhóm ống thép luồn dây điện, Cát Vạn Lợi phát triển hai dòng sản phẩm chủ lực gồm ống EMT – Electrical Metallic Tubing đạt UL Listed – UL 797 được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện tại nhà máy, cao ốc và công trình dân dụng và ống điện IMC – Intermediate Metal Conduit đạt UL Listed – UL 1242 phù hợp với những khu vực có yêu cầu cao hơn về khả năng bảo vệ cơ học.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed – UL 797 (số chứng nhận 544671)

Nếu nhìn riêng, thang máng cáp điện kim loại, ống EMT và IMC là những nhóm vật tư khác nhau. Nhưng khi đặt trong một hệ thống điện hoàn chỉnh, chúng lại nằm trên cùng một "đường đi" của dây dẫn và bổ trợ trực tiếp cho nhau: máng cáp đảm nhiệm việc nâng đỡ, tổ chức các tuyến cáp chính, còn hệ thống ống thép tiếp tục bảo vệ dây dẫn từ tuyến chính đến từng khu vực và thiết bị.

Ống luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 1242 (số chứng nhận 550799)

Chính sự liên kết này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong cách Cát Vạn Lợi phát triển sản phẩm: từ sản xuất từng nhóm vật tư riêng lẻ sang xây dựng một chuỗi sản phẩm có khả năng kết nối và vận hành đồng bộ trong hệ thống MEP.

Nhưng quản lý và bảo vệ dây dẫn vẫn chưa phải toàn bộ bài toán.

Mắt xích cuối cùng của bài toán an toàn điện

Bảo vệ và quản lý dây dẫn vẫn chưa phải toàn bộ bài toán. Trong một hệ thống điện hoàn chỉnh, các thành phần kim loại như thang máng cáp và ống G.I còn cần được nối đất phù hợp, nhằm góp phần bảo đảm an toàn khi xảy ra sự cố cách điện hoặc rò điện.

Để hoàn thiện mắt xích này, Cát Vạn Lợi phát triển hệ thống tiếp địa đạt UL Listed – UL 467, gồm cọc tiếp địa, kẹp cáp đồng, thanh đồng – thanh nhôm thoát sét, hố kiểm tra tiếp địa cùng các phụ kiện liên quan.

Sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 467 (số chứng nhận E555039)

Từ đây có thể nhìn thấy cấu trúc của một hệ sinh thái rõ ràng hơn:

Mỗi nhóm sản phẩm đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong hệ thống MEP: thang máng cáp NEMA BI 50015 giúp nâng đỡ và định tuyến các tuyến cáp, ống thép EMT – UL 797 và IMC – UL 1242 bảo vệ dây dẫn, trong khi hệ thống tiếp địa – UL 467 góp phần hoàn thiện lớp an toàn nối đất cho công trình.Mỗi nhóm sản phẩm giải quyết một phần khác nhau của hệ thống, nhưng khi kết nối lại, chúng tạo thành chuỗi vật tư phục vụ từ lắp đặt, quản lý, bảo vệ dây dẫn đến an toàn điện.

Từ bán sản phẩm đơn lẻ đến cung cấp giải pháp đồng bộ

Đây có lẽ mới là điểm đáng chú ý trong hướng phát triển của Cát Vạn Lợi.

Thay vì để nhà thầu tiếp cận từng sản phẩm riêng biệt, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái vật tư cơ điện đồng bộ, hướng đến khả năng cung cấp giải pháp trọn bộ cho nhà máy, tòa nhà và các dự án M&E.

Với doanh nghiệp sản xuất trong nước, giá trị của quá trình này không chỉ nằm ở việc có thêm một sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn là khả năng liên tục chuẩn hóa nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một hệ thống, từ đó nâng năng lực cung ứng cho những công trình có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Từ chiếc ống thép luồn dây điện, máng cáp điện đến hệ thống tiếp địa, Cát Vạn Lợi đang đi theo một hướng rõ ràng hơn: không chỉ sản xuất vật tư cơ điện, mà từng bước chuyển từ cung cấp sản phẩm sang cung cấp giải pháp MEP đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

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