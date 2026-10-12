Sanko tái định nghĩa sản phẩm "Tủ bếp inox hệ module "

Sanko hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới cho không gian và môi trường bếp, nơi độ bền, an toàn thực phẩm của vật liệu, tính đồng bộ và quy trình chuẩn trong lắp đặt là những yếu tố quyết định.

Giải bài toán khí hậu và an toàn thực phẩm bằng vật liệu inox 304

Khác với tủ bếp làm từ nhiều chất liệu phổ biến trên thị trường - vốn dễ mối mọt, ẩm mốc, ăn mòn kim loại và tiềm ẩn phát thải formaldehyde trong điều kiện "môi trường bếp" với nhiều tác nhân ô nhiễm: khí thải, mùi, nhiệt độ nóng lạnh, mắm muối - Sanko lựa chọn inox 304, loại vật liệu được chỉ định sử dụng trong ngành y tế và chế biến thực phẩm, làm vật liệu cốt lõi. Kết hợp hệ module hóa trong sản xuất, Sanko đảm bảo độ chính xác và tính đồng bộ khi lắp đặt tại công trình, đồng thời rút ngắn thời gian thi công so với phương pháp đóng tủ truyền thống.

Chi tiết kết cấu module hóa của Sanko: Sản xuất cơ khí chính xác từ inox 304, giúp tối ưu khả năng chịu lực, chống cong vênh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thực phẩm.

Chuẩn hóa từ nhà máy đến trải nghiệm khách hàng

Để nâng chuẩn chất lượng, Sanko hợp tác cùng ba đối tác hàng đầu thế giới trong ngành thiết bị, phụ kiện và vật liệu bếp: Franke (thiết bị bếp - Thuỵ Sĩ), Blum (phụ kiện nội thất - Áo) và Vicostone (đá nhân tạo - Việt Nam). Toàn bộ sản phẩm được phân phối trực tiếp (D2C) qua hệ thống hơn 10 showroom trải nghiệm trên toàn quốc, không qua đại lý trung gian, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong tư vấn, thi công và hậu mãi.

Đại diện Sanko cùng đại diện đối tác Franke chia sẻ về định hướng hợp tác và chuẩn mực mới cho không gian bếp tại buổi tọa đàm ngày 22.08.2026

Đầu tư dài hạn cho một phân khúc đang tăng trưởng nhanh

Theo ước tính của các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế, quy mô thị trường tủ bếp Việt Nam đạt khoảng 9.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, phân khúc tủ bếp làm từ vật liệu kim loại - bao gồm inox, dòng sản phẩm chủ lực của Sanko - có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức chung của toàn thị trường khoảng 20-25%. Đón đầu xu hướng này, Sanko đang đầu tư mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phân khúc khách hàng tìm kiếm giải pháp bếp bền vững, an toàn .

Sanko đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất tự động hóa hiện đại nhằm nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường đang tăng trưởng nhanh.

"Chúng tôi không muốn chỉ bán một chiếc tủ bếp, mà muốn thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành - nơi khách hàng không phải đánh đổi giữa thẩm mỹ với an toàn chế biến thực phẩm và tuổi thọ của bếp."— Ông Mai Kim Đỉnh, CEO Sanko chia sẻ.

Về Sanko

Sanko là nhà sản xuất chuyên về tủ bếp inox hệ module, bếp ngoài trời và cung cấp các sản phẩm thiết bị bếp đồng bộ, thông qua hệ thống hơn 10 showroom trải nghiệm trên toàn quốc. Sanko hợp tác cùng các đối tác đầu ngành Franke, Blum và Vicostone để mang đến giải pháp bếp bền vững, đồng bộ cho không gian và môi trường sống wellness.

Thông tin liên hệ: Nhà máy sản xuất tủ bếp inox hệ module Sanko

Hotline: 0844 803 777

Website: https://sanko.com.vn/

Địa chỉ nhà máy: Km13+800, Tỉnh Lộ 835A, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam