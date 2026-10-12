Đêm tiệc cuối năm “độc bản” tại tòa nhà biểu tượng của Việt Nam

Từ không gian biểu tượng đến những đêm tiệc đáng nhớ

Tọa lạc tại Landmark 81 - tòa nhà biểu tượng của Việt Nam, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection là một trong những khách sạn cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Không gian này được thiết kế như một sự phản chiếu đầy tinh tế về nhịp sống đô thị, nơi những chi tiết trang trí nhỏ nhất cũng mang bóng dáng của văn hóa bản địa. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những thượng khách trải nghiệm giá trị cuộc sống theo phong cách sang trọng và tinh tế.

Từ những buổi hội nghị chuyên nghiệp đến bữa tiệc year end party sôi động, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến không gian ẩm thực tinh tế cùng tiện nghi hiện đại, được chuẩn bị chu đáo để tạo nên trải nghiệm đẳng cấp trọn vẹn. Khi TP.HCM chuyển mình trong ánh sáng lễ hội cuối năm, sảnh tiệc quy mô lớn bậc nhất thành phố - Grand Ballroom cũng sẵn sàng mở ra những đêm tiệc rực rỡ với sức chứa lên đến 800 khách.

Sảnh tiệc Grand Ballroom có sức chứa lên đến 800 khách. Ảnh: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Được thiết kế cho các sự kiện quy mô lớn, Grand Ballroom còn được bổ trợ bởi khu tiền sảnh rộng rãi ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng sảnh trời, kiến tạo một không gian liền mạch từ tiệc chào mừng đến chương trình chính. Ba màn hình LED tích hợp, lối vào độc đáo cho phép ô tô tiến thẳng vào bên trong, hệ thống trang thiết bị sự kiện chuyên nghiệp cùng khả năng bố trí linh hoạt, giúp mỗi sự kiện tạo dấu ấn trọn vẹn, từ khoảnh khắc đón khách đến lời chúc mừng sau cùng.

Các gói Tiệc Cuối Năm tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection có mức giá khởi điểm từ 1.550.000 VNĐ++/khách, mang đến thực đơn tuyển chọn tinh tế cùng trọn vẹn đặc quyền đi kèm: thức uống phục vụ không giới hạn, dịch vụ chụp ảnh sự kiện, hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng, trang trí hoa tươi, điểm thưởng Marriott Bonvoy, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn dành riêng cho các sự kiện quy mô lớn. Chương trình áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Các gói Tiệc Cuối Năm có mức giá khởi điểm từ 1.550.000 VNĐ++/khách. Ảnh: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Bên cạnh Grand Ballroom, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection còn sở hữu hệ thống không gian sự kiện đa năng, phù hợp với nhiều phong cách và quy mô khác nhau, từ những phòng họp hiện đại đến các sảnh trời trên cao ngoạn mục. Tất cả đều tọa lạc tại Landmark 81 - công trình biểu tượng với kiến trúc đặc trưng và vị thế nổi bật giữa lòng TP.HCM, tạo nên bối cảnh xứng tầm cho những sự kiện quan trọng.

Dấu ấn từ những giải thưởng dành cho năng lực tổ chức sự kiện

Năng lực tổ chức và vận hành sự kiện của Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng do các tổ chức uy tín bình chọn. Năm 2023, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection có tên trong danh sách chiến thắng của Haute Grandeur Hotel Awards ở hai hạng mục "Best Conference Venue Hotel" (Khách sạn tổ chức hội nghị tốt nhất) và "Best MICE Hotel" (Khách sạn MICE tốt nhất). Đồng thời, khách sạn được Travellive Editor’s Picks - Hotlist ghi nhận ở hạng mục " Workcation " vào năm 2023 và được Luxury Lifestyle Awards 2024 bình chọn tại hạng mục "City Hotel" (Khách sạn thành phố).

Grand Ballroom có lối vào độc đáo, cho phép ô tô tiến thẳng vào bên trong. Ảnh: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Những dấu ấn ấy góp phần củng cố thế mạnh của Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection trong việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, từ hội nghị, gala, đến những buổi tiệc cuối năm - nơi không gian, ẩm thực và dịch vụ được kết nối để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khách mời.

Tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, mỗi đêm tiệc đều mang tinh thần "độc bản", được chăm chút từ không gian, bài trí, ẩm thực đến trải nghiệm dành cho khách mời, tạo nên một tổng thể hài hòa và mang dấu ấn riêng. Sự kết hợp giữa vị thế biểu tượng và nghệ thuật tổ chức tiệc tinh tế góp phần biến mỗi cuộc hội ngộ thành một kỉ niệm đáng nhớ.

Để biết thêm thông tin và đặt tiệc, vui lòng liên hệ Sales.Landmark81@marriott.com hoặc (+84) 283 971 8888. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây: https://www.marriott.com/vi/hotels/sgnak-vinpearl-landmark-81-autograph-collection/events/