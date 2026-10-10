Hạ tầng Tây Nam TP.HCM đồng loạt bứt phá, đâu là dự án dễ sở hữu nhất?

Hạ tầng liên vùng đồng loạt về đích, tạo xung lực mới cho thị trường

Khu Tây Nam hiện đang trở thành điểm sáng khi liên tục được bổ sung những mắt xích giao thông huyết mạch:

Tuyến Cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe: Tuyến cao tốc dài gần 58 km với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp đã chính thức thông xe toàn tuyến từ 0h ngày 01/10/2026. Công trình kết nối trực thông từ nút giao Mỹ Yên xuyên qua phía Nam thành phố đến Quốc lộ 51, giúp rút ngắn hơn 1 giờ di chuyển từ miền Tây đi các trung tâm công nghiệp Đông Nam Bộ và Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời giải tỏa toàn bộ áp lực xe tải nặng xuyên tâm nội đô.

Quốc lộ 50 mở rộng 6 làn xe chuẩn bị thông xe: Dự án nâng cấp trục xương sống huyết mạch nối TP.HCM với Long An hiện đã dần hoàn thành khối lượng thi công

Cầu – đường Bình Tiên: Công trình trọng điểm có chiều dài khoảng 3,66 km với quy mô 4–6 làn xe, tổng mức đầu tư 6.285 tỷ đồng đã chính thức khởi công ngày 01/07/2026. Sự cộng hưởng của các công trình này đang hình thành một mạng lưới giao thông đa hướng, biến khu Tây Nam thành đầu mối giao thương sôi động kết nối giữa nội đô TP.HCM với hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ.

Hạ tầng Tây Nam đồng loạt bứt phá: Đâu là điểm vào vốn an toàn cho nhà đầu tư?

Khi hạ tầng được nâng cấp toàn diện, thước đo giá trị của một dự án bất động sản không còn bó hẹp ở khoảng cách địa lý đơn thuần mà được đánh giá dựa trên thời gian di chuyển, khả năng tiếp cận tiện ích và hiệu quả sử dụng dòng tiền.

Báo cáo thị trường quý II/2026 của CBRE cho thấy mặt bằng giá căn hộ sơ cấp bình quân toàn TP.HCM tiếp tục neo ở mức cao, đạt khoảng 76 triệu đồng/m². Tại khu vực nội thành cũ, mức giá bình quân đã chạm ngưỡng 92 triệu đồng/m².

Đặt trong bức tranh chung đó, Bình Đăng Plaza tạo nên sức hút lớn khi được giới thiệu ra thị trường với mức giá ưu đãi dành cho khách hàng đã đăng ký nguyên vọng dao động chỉ từ 55 đến 60 triệu đồng/m². Mức giá này mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi thấp hơn khoảng 25% đến 28% so với giá sơ cấp bình quân toàn thành phố, thấp hơn khoảng 31% so với khu Nam và thấp hơn từ 35% đến 40% so với khu vực nội thành cũ. Đáng chú ý, một tổ hợp căn hộ mới hoàn toàn có khối đế thương mại quy mô như Bình Đăng Plaza lại có giá mềm hơn cả mức giá thứ cấp bình quân toàn TP.HCM.

Điểm vào vốn hợp lý này thiết lập một "biên độ an toàn vốn" vững chắc cho nhà đầu tư. Đây là cơ sở then chốt giúp hạn chế tối đa rủi ro biến động giá, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị tự nhiên khi toàn bộ hệ thống giao thông liên vùng xung quanh đi vào khai thác đồng bộ trong giai đoạn 2026 – 2028.

Bình Đăng Plaza đặc biệt hưởng lợi từ hạ tầng và tiềm năng khai thác dòng tiền từ mô hình All-in-One

Tọa lạc tại số 308 Quốc lộ 50, ngay góc giao lộ Tạ Quang Bửu và đối diện Bến xe Quận 8, Bình Đăng Plaza sở hữu thế đất đắt giá với 4 mặt tiền đường thông thoáng. Bên cạnh lợi thế kết nối đa chiều về trung tâm thành phố qua các trục huyết mạch, dự án còn đón đầu xu hướng đô thị thông minh nhờ phương án đấu nối kỹ thuật trực tiếp từ tầng hầm B2 sang thẳng Nhà ga S7 tuyến Metro số 5 và dễ dàng kết nối đến metro số 6 đã hoàn thành giai đoạn khảo sát địa chất.

Tọa độ giao thương sầm uất này chính là bệ phóng cho mô hình phức hợp All-in-One với khối đế 7 tầng (gồm 5 tầng thương mại – dịch vụ tích hợp siêu thị, ẩm thực F&B, rạp chiếu phim, trường mầm non và tầng kỹ thuật cách âm biệt lập). Tiện ích khép kín không chỉ phục vụ trọn vẹn 276 căn hộ phía trên mà còn tạo lực đẩy trực tiếp cho giá trị khai thác cho thuê.

Đặc biệt, việc nằm trong bán kính 1–5 km quy tụ hơn 10 bệnh viện lớn (BV Đại học Y Dược, Chợ Rẫy, Hùng Vương, Nhiệt Đới,…) cùng các đại học danh tiếng (ĐH Sư Phạm, Khoa Học Tự Nhiên, Y Dược TPHCM, Bách Khoa,...).

Khảo sát giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ trong khu vực hiện đạt 12–18 triệu đồng/tháng. Với tiêu chuẩn bàn giao nội thất chuẩn châu Âu, Bình Đăng Plaza nắm giữ cơ sở vững chắc để đạt tỷ lệ lấp đầy cao và mang lại dòng tiền đều đặn cho chủ sở hữu.

Với chính sách thanh toán 25% ban đầu đến khi nhận nhà, khách hàng vừa giải phóng 75% dòng tiền lưu động, vừa được các ngân hàng VCB, MB, Agribank, BIDV,…. hỗ trợ vay đến 70%. Hội tụ điểm tựa pháp lý vững chắc và mức giá khởi điểm hiếm hoi giữa nội đô.

Thông tin dự án Bình Đăng Plaza (Khu Thương mại dịch Vụ, Căn hộ Bình Đăng).

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Đơn vị Kinh doanh và Tiếp thị Dự án Bình Đăng Plaza: Nam Việt Group

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