Vun – Đan – Rạng: Khi giá trị Việt được viết tiếp trong thời trang đương đại

Câu chuyện văn hóa vì thế không đứng ngoài thời trang, mà được đưa vào từng đường nét, chất liệu và phom dáng của người đàn ông đương đại.

Vun – Nền móng của một hành trình

Vun bắt đầu từ bên trong: Vun tri thức, Vun bản lĩnh, Vun trải nghiệm và những giá trị mình tin tưởng. Những điều lớn lao thường bắt đầu từ những việc nhỏ được kiên trì chăm chút mỗi ngày.

Bởi vậy, trước khi bước vào một mối tương quan, người đàn ông cần tích nội lực. Vững mình trước để không bị cuốn theo những đổi thay bên ngoài; có nền tảng trước để mỗi bước tiến về phía trước đều mang theo một phần giá trị đã được bồi đắp. Vun không phải là đứng yên để giữ lấy những gì đã có, mà là chuẩn bị cho một hành trình dài hơn.

Và khi nội lực đã đủ vững, con người bắt đầu bước ra khỏi thế giới riêng của mình. Đó cũng là lúc nhịp Đan xuất hiện.

Ảnh Aristino

Đan – Khi những giá trị tìm thấy nhau

Đan trong hành trình Tiếp nối Huyền thoại cũng bắt đầu từ sự kết nối. Người đàn ông mang theo những gì đã được Vun bồi bước vào không gian rộng lớn hơn, nơi cơ thể, trang phục, kiến trúc, ánh sáng và những mối tương quan cùng hiện diện trong một nhịp điệu thống nhất. Ở đó, trang phục không còn đơn thuần là thứ được khoác lên cơ thể. Nó trở thành một phần của không gian và ngôn ngữ biểu đạt cá nhân. Một đường nét có thể đối thoại với kiến trúc, một chuyển động có thể bắt nhịp cùng ánh sáng, một chi tiết nhỏ có thể kết nối con người với câu chuyện văn hóa phía sau nó.

Từ Vun đến Đan , nội lực không mất đi khi bước vào tương quan. Ngược lại, nó được mở rộng, cộng hưởng và chuẩn bị cho khoảnh khắc Rạng .

Ảnh Aristino

Rạng – Khi nội lực trở thành ánh sáng

Nếu Vun là nơi một người chuẩn bị cho hành trình, Đan là lúc những giá trị tìm thấy nhau, thì Rạng là khoảnh khắc tất cả cùng cộng hưởng.

Khi nội lực đã đủ đầy, những kết nối đã đủ sâu, sự hiện diện không cần phô bày vẫn có thể tạo ra ánh sáng của riêng mình. Đó là thứ ánh sáng không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng, mà được sinh ra từ sự vững vàng bên trong.

Từ đó, Mặt Trời Huyền Thoại trong bộ sưu tập được hình thành từ những vòng đan, vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Những đường nét hội tụ quanh tâm như những nguồn lực đã được vun bồi, kết nối và cùng hướng về một điểm sáng.

Rạng vì thế không phải điểm kết thúc. Khi ánh sáng được tạo ra, nó lại tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng cho những hành trình tiếp theo.

Ảnh Aristino

BST Thu Đông 2026 – Khi giá trị được vun bồi khoác lên dáng hình đương đại

Từ câu chuyện văn hóa ấy, BST Thu Đông 2026 của Aristino được chuyển hóa thành một ngôn ngữ thời trang mang tinh thần mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự tinh tế cần có của người đàn ông hiện đại.

Bảng màu mùa Thu Đông đi vào những sắc độ trầm tạo chiều sâu cho tổng thể, gợi cảm giác điềm tĩnh và trưởng thành, trong khi những điểm nhấn sáng mang đến nguồn năng lượng vừa đủ.

Chất liệu cũng được lựa chọn để đối thoại với mùa lạnh. Từ áo khoác, sweater, half zip đến polo dài tay, sơ mi và quần âu, mỗi thiết kế được xây dựng để thích ứng với nhịp sống đa dạng của quý ông, từ những cuộc gặp gỡ công việc đến những khoảng thời gian riêng trong đời sống.

Nếu hoạ tiết Đan Lát kể câu chuyện bằng những đường đan, thì phom dáng và chất liệu kể tiếp câu chuyện ấy bằng cảm giác. Một mùa Thu Đông vì thế không chỉ được cảm nhận bằng cái lạnh của thời tiết, mà bằng chiều sâu của những lớp trang phục được tạo nên để đồng hành cùng người mặc.

Ảnh Aristino

Tiếp nối huyền thoại – Từ những điều đã có đến những giá trị chưa có

Sau cùng, Vun – Đan – Rạng là cách Aristino nhìn về hành trình trưởng thành của người đàn ông: tích lũy nội lực để vững mình, kết nối để mở rộng chính mình và cộng hưởng để tạo nên dấu ấn có sức lan tỏa. Bởi một huyền thoại không được tạo nên chỉ bằng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Huyền thoại tiếp tục sống khi mỗi thế hệ biết nhận lấy những giá trị được trao truyền, làm giàu chúng bằng trải nghiệm của mình và trao lại cho thế hệ sau.

BST Thu Đông 2026 vì thế không chỉ đưa những dấu ấn văn hóa Việt vào thời trang. Bộ sưu tập mở ra một cách tiếp cận mới với tinh thần "Tiếp nối Huyền thoại": Vun từ những giá trị đã có, Đan những giá trị ấy vào đời sống hôm nay và Rạng bằng chính dấu ấn của thế hệ mình.

Chi tiết: https://s.aristino.com/Fallwinter2026