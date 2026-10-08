Trường Đại học Văn Lang - Hai năm liền được HR Asia vinh danh

‏Từ giải thưởng nhân sự đến câu chuyện phát triển tổ chức

Năm 2025, Trường Đại học Văn Lang lần đầu được HR Asia ghi nhận tại hai hạng mục Best Companies to Work for in Asia và Sustainable Workplace Awards. Năm 2026, Nhà trường tiếp tục được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", đồng thời nhận thêm ba giải thưởng HR Asia People Transformation, HR Asia Sustainable Workplace và HR Asia Tech Empowerment.

Trường Đại học Văn Lang hai năm liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" của HR Asia, cùng các giải thưởng về chuyển đổi nhân sự, môi trường làm việc và công nghệ.

Việc liên tiếp được công nhận ở các hạng mục đa dạng cho thấy định hướng nhân sự của Trường Đại học Văn Lang không dừng lại ở chính sách đãi ngộ hay phúc lợi, mà gắn liền với năng lực thích ứng và chuyển đổi của hệ thống giáo dục. Với quy mô hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực và quốc tịch, bài toán đặt ra cho Nhà trường là xây dựng môi trường đủ cởi mở cho sự khác biệt, đủ linh hoạt để khai phóng năng lực và đủ tiềm năng để nhân sự gắn bó lâu dài.

Năm 2026, HR Asia cũng mở rộng hợp tác với Trường Đại học Văn Lang thông qua chiến lược dài hạn về phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp, kết nối nhà trường, người lao động và thị trường. Theo đó, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đại học; đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu có thêm nguồn thực tiễn cho giảng dạy, nghiên cứu; trong khi sinh viên được mở rộng cơ hội học tập, thực hành và phát triển nghề nghiệp.

Hoạt động học tập gắn với thực tiễn tại Trường Đại học Văn Lang, tạo điều kiện để người học vận dụng kiến thức và tiếp cận các dự án thực tế

Đầu tư vào con người - nội lực của tổ chức

Trước những chuyển dịch nhanh chóng của thị trường lao động và công nghệ số, Trường Đại học Văn Lang chủ động chuẩn hóa phương thức làm việc và tái đào tạo chuyên môn cho đội ngũ. Quá trình này giúp giảng viên, nhà nghiên cứu và khối vận hành không chỉ theo kịp xu thế mới mà còn sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi.

Văn hóa lắng nghe thực chất được Trường Đại học Văn Lang củng cố thông qua các đợt khảo sát định kỳ, hòm thư góp ý trực tiếp và diễn đàn đối thoại mở tại Hội nghị người lao động. Những phản hồi từ cán bộ, giảng viên được ghi nhận làm cơ sở cải tiến quy trình quản trị và chính sách nội bộ.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, nhấn mạnh: "Chất lượng giáo dục được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Khi những người làm giáo dục được làm việc trong một môi trường được tôn trọng, được lắng nghe và có điều kiện phát triển, họ sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.". Việc đồng hành và đầu tư toàn diện vào con người tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để Văn Lang xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, gắn kết và chuẩn mực.

Đây cũng chính là giá trị cốt lõi giúp Nhà trường đạt giải thưởng HR Asia People Transformation: biến việc phát triển từng cá nhân thành động lực chuyển đổi năng lực cạnh tranh của toàn trường.

Công nghệ hỗ trợ đội ngũ thích ứng và đổi mới

Cùng với câu chuyện về đội ngũ, công nghệ đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách Trường Đại học Văn Lang tổ chức hoạt động. Trong năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục được Microsoft công nhận là "Trường học điển hình Microsoft", ghi nhận những bước tiến nhất quán trong ứng dụng công nghệ vào quản trị, giảng dạy và học tập.

Hạng mục giải thưởng HR Asia Tech Empowerment minh chứng cho cách tiếp cận thực tế của Nhà trường: công nghệ không thay thế con người, mà là công cụ trao quyền, tối ưu hóa hiệu suất và khơi thông sáng tạo. Trong mô hình đại học đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra nền tảng làm việc linh hoạt, giúp đội ngũ nhân sự nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Dấu ấn hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" cộng hưởng với lộ trình Trường Đại học Văn Lang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động. Đến năm 2030, thước đo tăng trưởng của Văn Lang không dừng lại ở quy mô đào tạo, mà hướng đến những giá trị thực chất đóng góp cho người học và cộng đồng. Thời gian tới, trường tập trung vào các ưu tiên trọng điểm: tối ưu hóa trải nghiệm và năng lực nhân sự, đẩy mạnh số hóa, đồng thời bồi đắp văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Môi trường học tập thực tiễn tại Văn Lang, rèn luyện tư duy dự án và kỹ năng thuyết trình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Về Trường Đại học Văn Lang

Thành lập năm 1995, Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục năng động tại Việt Nam, quy tụ hơn 40.000 người học và hơn 100.000 cựu sinh viên với 64 ngành đào tạo thuộc 8 khối ngành. Dựa trên bốn trụ cột con người, công nghệ, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động.

Năm 2026, uy tín quốc tế của Trường Đại học Văn Lang tiếp tục được khẳng định qua vị thế Top 251 đại học châu Á theo QS Asia University Rankings, nhóm 401–600 thế giới theo Times Higher Education Impact Rankings, hạng 781 thế giới theo QS Sustainability Rankings, cùng nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA và dấu ấn là đại học Việt Nam đầu tiên được Microsoft vinh danh Trường học số điển hình. Hướng tới khát vọng gia nhập top 500 đại học thế giới vào năm 2030, trường không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, quốc tế hóa, chuyển đổi số và hệ sinh thái hợp tác doanh nghiệp, kiến tạo môi trường giáo dục nơi học thuật và thực tiễn cùng tạo ra giá trị cho xã hội.