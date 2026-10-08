Hệ thống nhà hàng buffet lẩu “sáng đèn xuyên đêm”

Nằm trong xu hướng phát triển kinh tế đêm bùng nổ tại các đô thị lớn, mô hình buffet lẩu mở cửa xuyên đêm đang trở thành điểm đến ưu tiên của giới trẻ, nhân viên văn phòng và du khách. Trong đó, thương hiệu RASA dần khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ trải nghiệm ẩm thực chuẩn vị, không gian hiện đại cùng chuỗi dịch vụ vận hành không ngắt quãng.

Đối với nhiều thực khách, nhu cầu ăn uống sau những giờ làm việc muộn, sau các cuộc vui kéo dài hay đơn giản là cảm giác "thèm lẩu" lúc nửa đêm vốn là một bài toán khó giải khi tìm kiếm không gian chất lượng, an toàn và dịch vụ thoải mái. Đáp ứng trọn vẹn mong muốn đó, hệ thống buffet lẩu RASA đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc ẩm thực đêm với định vị "Sáng đèn xuyên đêm" , khách hàng hoàn toàn chủ động thời gian đặt bàn và thưởng thức mà không lo nhà hàng đóng cửa sớm.

‎ Không gian bên trong nhà hang Rasa – Buffet Lẩu





Quầy line buffet đa dạng rau, nấm tươi ngon, đáp ứng tiêu chuẩn "ngon & lành" của RASA

Để phục vụ liên tục, nhà hàng luôn đảm bảo quá trình vận hành, nhân sự, nguyên liệu và chất lượng phục vụ ở nhiều khung giờ khác nhau. Điểm cốt lõi giúp giữ chân thực khách giữa thị trường cạnh tranh hiện nay chính là hương vị nước lẩu đặc trưng, được ninh kỹ tự nhiên từ rau, củ, quả. Nhờ vị thanh ngọt tự nhiên, nước lẩu tại đây phù hợp cho cả khách ăn mặn lẫn ăn chay. Bên cạnh đó là sự phong phú của các loại rau, nấm tươi ngon luôn được lấp đầy liên tục trên quầy line buffet.

Bằng việc tiên phong chuẩn hóa mô hình chuỗi nhà hàng buffet lẩu 24/7 dựa trên nền tảng ẩm thực "ngon & lành", RASA không chỉ giải quyết trọn vẹn nhu cầu thưởng thức đêm của người tiêu dùng mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm dịch vụ F&B, đóng góp vào bức tranh kinh tế đêm đầy màu sắc tại các thành phố lớn.

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Giờ mở cửa: 24/7 (Tất cả các ngày trong tuần)

Hotline đặt bàn: 19006644