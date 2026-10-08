Yên Lạc-Dragon City: Một điểm đến, vạn tiện ích, trọn an khang

Không gian sống được thiết kế quanh hệ tiện ích

Thay vì phát triển đơn thuần các sản phẩm nhà ở, Yên Lạc-Dragon City hướng tới hình thành một không gian sống có nhiều chức năng phục vụ đời sống hàng ngày. Hệ thống công viên trung tâm, công viên nội khu, công viên cảnh quan, sân thể thao và quảng trường được bố trí trong tổng thể quy hoạch, tạo thêm không gian vui chơi, vận động và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Đáng chú ý, dự án được hưởng lợi từ hơn 12.000 m² cho quảng trường và khu vực đỗ xe, tạo nên một khoảng không gian mở có quy mô lớn giữa khu đô thị. Đây được kỳ vọng trở thành điểm kết nối cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và sự kiện khi khu đô thị hình thành cư dân.

Không gian quảng trường được quy hoạch trở thành điểm sinh hoạt và kết nối cộng đồng.

Công viên và thể thao tạo nhịp sống cho cư dân

Trong xu hướng người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường sống, các không gian dành cho vận động và thư giãn trở thành một cấu phần quan trọng của khu đô thị.

Tại Yên Lạc -Dragon City, chuỗi công viên và khu thể thao được quy hoạch nhằm phục vụ nhiều nhóm cư dân. Người lớn có thể tập luyện, đi bộ; trẻ em có không gian vui chơi; các gia đình có thêm địa điểm sinh hoạt ngoài trời ngay gần nhà.

Hệ thống không gian xanh và thể thao được định hướng phục vụ nhu cầu vận động, vui chơi của nhiều nhóm cư dân.

Sự kết hợp giữa không gian cây xanh, quảng trường và các công trình thể thao cũng góp phần tạo khoảng mở cho khu đô thị, hạn chế cảm giác dày đặc thường thấy tại những khu nhà ở phát triển theo mô hình đơn chức năng.

Giáo dục, thương mại và dịch vụ ngay trong khu đô thị

Một điểm nhấn khác của Yên Lạc Dragon City là hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu thiết yếu được đưa vào cùng cấu trúc quy hoạch. Dự án bố trí quỹ đất cho trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, khu thương mại - dịch vụ và các công trình công cộng.

Khu thương mại được định hướng trở thành nơi tập trung các hoạt động mua sắm, kinh doanh và dịch vụ, tạo thêm sức sống cho các tuyến phố khi cư dân về ở. Trong khi đó, hệ thống giáo dục và các công trình cộng đồng giúp đáp ứng những nhu cầu thường nhật của các gia đình trong phạm vi thuận tiện.

Tuyến phố thương mại được kỳ vọng hình thành hệ thống dịch vụ phục vụ cư dân và hoạt động kinh doanh tại khu đô thị.

Mô hình này tạo ra sự liên kết giữa ở - học tập - mua sắm - vui chơi - thể thao, thay vì để cư dân phải di chuyển đến nhiều khu vực khác nhau cho từng nhu cầu.

Tiện ích là yếu tố tạo sức sống lâu dài

Với các khu đô thị quy mô lớn, giá trị của tiện ích không chỉ nằm ở số lượng hạng mục mà còn ở khả năng hình thành cộng đồng cư dân và các hoạt động kinh tế đi cùng.

Tại Yên Lạc-Dragon City, hệ thống quảng trường, công viên, thể thao, giáo dục, thương mại và công trình cộng đồng được định hướng trở thành nền tảng cho một không gian sống đa chức năng.

Hệ tiện ích được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo và sức sống mới cho khu đô thị khi hoàn thiện.

Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, các tiện ích này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên diện mạo và sức sống cho Yên Lạc Dragon City.

Trong bối cảnh khu vực đang từng bước mở rộng không gian đô thị, việc phát triển một khu đô thị có hệ tiện ích nội khu đồng bộ được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần hình thành một trung tâm sinh hoạt, thương mại và dịch vụ mới tại khu vực.