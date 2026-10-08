Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Agribank tiếp sức cho giấc mơ an cư

‏Chương trình ra đời với mục tiêu mang đến giải pháp tài chính thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dự án và giúp người dân sớm hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp".‏

‏Đối tượng được hưởng ưu đãi Gói tín dụng hướng tới hai nhóm khách hàng chính:‏

Chủ đầu tư: Các pháp nhân đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.‏

Người mua nhà: Các cá nhân mua nhà ở tại các dự án thuộc phạm vi chương trình kể trên.‏

‏Ưu đãi vượt trội - Linh hoạt thời gian‏

‏Với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng, Agribank mang đến những lợi ích vượt trội, được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng:‏

Người mua nhà: Tận hưởng mức lãi suất ưu đãi kéo dài trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân. Đặc biệt, khách hàng có tài sản bảo đảm bổ sung có thể được vay vốn lên đến 85% tổng mức đầu tư phương án.‏

Chủ đầu tư dự án: Được hỗ trợ mức lãi suất ưu đãi trong suốt 3 năm đầu kể từ ngày giải ngân. (Lưu ý: Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi không vượt quá thời hạn cho vay ban đầu).‏

‏Trong giai đoạn từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức lãi suất ưu đãi áp dụng đối với chủ đầu tư là 7,0%/năm và đối với người mua nhà là 6,5%/năm. Định kỳ mỗi 6 tháng, Agribank sẽ công bố mức lãi suất ưu đãi áp dụng tiếp theo.‏

‏Chương trình bắt đầu triển khai từ nay và sẽ kéo dài cho đến khi đạt quy mô giải ngân 30.000 tỷ đồng, nhưng tối đa không quá ngày 31/12/2030.‏

‏Điều kiện áp dụng: Để đảm bảo nguồn vốn phân bổ minh bạch, chương trình quy định mỗi khách hàng cá nhân chỉ được tham gia vay vốn ưu đãi duy nhất 1 lần để mua 1 căn hộ. Tương tự, mỗi dự án của Chủ đầu tư cũng chỉ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này 1 lần. Khách hàng tham gia cần đáp ứng đầy đủ các quy định vay vốn hiện hành của pháp luật và Agribank.‏

‏Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hoặc đăng ký vay vốn vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.‏