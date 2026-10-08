Vietnam Land ký kết phân phối chiến lược F1 Q’Terra Quy Nhơn

‏Ngày 02/10/2026, tại Diamond Ballroom, Hà Nội, Vietnam Land chính thức ký kết hợp tác cùng chủ đầu tư Phát Đạt, trở thành đại lý phân phối F1 dự án Q’Terra Quy Nhơn. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường của Vietnam Land, đồng thời mở ra cơ hội đưa một sản phẩm bất động sản biển giàu tiềm năng đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.‏

‏Vietnam Land đồng hành cùng Q’Terra Quy Nhơn trong lễ ký kết hợp tác phân phối F1.‏

‏Q’Terra – định hình trải nghiệm nghỉ dưỡng mới tại Quy Nhơn‏

‏Q’Terra‏ ‏ tọa lạc trên đường Ngô Mây, trực diện biển Quy Nhơn và Quảng trường biển Nguyễn Tất Thành, sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến hệ thống hạ tầng, di sản và các danh thắng nổi bật của địa phương. Dự án gồm hai tòa tháp cao 39 tầng với 864 căn hộ du lịch, diện tích từ 35.9m² đến 77,5m².‏

‏Các sản phẩm được phát triển đa dạng từ studio đến căn 1–2 phòng ngủ, đáp ứng nhiều nhu cầu lưu trú và khai thác khác nhau. Theo thông tin từ chủ đầu tư Phát Đạt, Q’Terra hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán căn hộ du lịch. ‏

‏Phối cảnh dự án Q’Terra - tòa tháp căn hộ du lịch 39 tầng‏

‏Bên cạnh lợi thế vị trí, Q’Terra hướng đến kiến tạo không gian mang đậm tinh thần bản địa, nơi những giá trị đặc trưng của Quy Nhơn được chắt lọc qua kiến trúc, vật liệu và trải nghiệm. Dự án phát triển theo tinh thần Wild Luxury, kết hợp nét nguyên bản của thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương với chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp.‏

‏Sự tham gia của Courtyard by Marriott và CBRE trong công tác quản lý, vận hành được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tại dự án. Với vị trí trực diện biển, quy mô nổi bật, sản phẩm đa dạng cùng chính sách thanh toán linh hoạt, Q’Terra được kỳ vọng tạo dựng dấu ấn riêng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn.‏

‏Vietnam Land – cầu nối chiến lược đưa Q’Terra đến gần hơn với khách hàng‏

‏Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Vietnam Land đã xây dựng nền tảng kinh doanh, đội ngũ tư vấn và mạng lưới khách hàng ổn định. Việc trở thành đơn vị phân phối chiến lược F1 Q’Terra Quy Nhơn tiếp tục thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc lựa chọn và đồng hành cùng những dự án có vị trí chiến lược, chất lượng sản phẩm rõ nét và tiềm năng phát triển dài hạn.‏

‏Không chỉ đảm nhiệm vai trò phân phối, Vietnam Land hướng đến cung cấp giải pháp tư vấn phù hợp với từng nhu cầu. Với khách hàng có nhu cầu sở hữu, đội ngũ tập trung phân tích không gian, tiện ích, khả năng kết nối và giá trị sử dụng lâu dài. Với nhà đầu tư, trọng tâm là tiềm năng khai thác, thanh khoản và dư địa gia tăng giá trị của sản phẩm.‏

‏Đại diện Vietnam Land chia sẻ: "Q’Terra Quy Nhơn phù hợp với định hướng phát triển của Vietnam Land trong giai đoạn mới. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường cùng hệ thống tư vấn đã được xây dựng qua nhiều dự án, chúng tôi kỳ vọng góp phần kết nối Q’Terra với đúng nhóm khách hàng và mang đến thêm lựa chọn sở hữu, đầu tư tại Quy Nhơn."‏

‏Thông qua hợp tác với Phát Đạt, Vietnam Land sẽ tham gia mở rộng độ phủ của Q’Terra và tăng cường hoạt động tư vấn tại thị trường miền Trung. Việc đồng hành cùng dự án cũng tiếp tục bổ sung vào danh mục phân phối của doanh nghiệp, qua đó củng cố vai trò đối tác tại các dự án bất động sản có quy mô và định hướng phát triển rõ ràng.‏

‏Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Phát Đạt, định hướng sản phẩm của Q’Terra và kinh nghiệm thị trường của Vietnam Land được kỳ vọng hỗ trợ dự án trong giai đoạn tiếp cận khách hàng, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn.‏‏

‏Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land

Trụ sở chính: 280A17 Lương Định Của, phường Bình Trưng, TP HCM

Văn phòng TP HCM: 280A12 - 280A13 Lương Định Của, phường Bình Trưng, TP HCM

Văn phòng Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa

Website: https://vietnamland.vn/