HIIVE by fusion, chốn dừng chân mới giữa lòng Bình Dương

Giữa lòng khu công nghiệp sôi động

Sau một ngày dài làm việc tại các nhà máy, văn phòng quanh VSIP 1 và VSIP 2, điều các chuyên gia cần không chỉ là một không gian nghỉ ngơi mà còn là một nơi để tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Khi Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp và kinh doanh trọng điểm phía Nam, làn sóng doanh nhân và chuyên gia đến công tác, cả ngắn ngày lẫn dài hạn, cũng tăng theo, kéo theo nhu cầu về những mô hình lưu trú được thiết kế riêng cho nhịp sống vừa làm vừa nghỉ.

Không chỉ là một trung tâm công nghiệp, Bình Dương giờ đây đã chính thức trở thành một phần của Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, cùng chia sẻ một hệ sinh thái đô thị và kinh doanh rộng lớn hơn. Tuyến metro dài 31.6 km kết nối Thành phố mới Bình Dương với ga Suối Tiên, điểm cuối của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, hứa hẹn rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa khu vực này với trung tâm thành phố.

HIIVE by fusion Binh Duong toạ lạc ngay tại VSIP 1, trong khi HIIVE by fusion Binh Duong New City nằm tại VSIP 2, giúp doanh nhân tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển để dành trọn cho công việc và bản thân.

Làm việc và nghỉ ngơi tại cùng một địa điểm

Hiểu rằng mỗi chuyến công tác có một nhịp độ khác nhau, HIIVE by fusion mang đến cả giải pháp lưu trú ngắn ngày lẫn dài hạn. Với những lịch trình kéo dài, chương trình "Stay Longer, Save More" là lựa chọn đáng cân nhắc, với mức giá chỉ từ 20.000.000++/tháng. Để chuyến lưu trú dài ngày trở nên trọn vẹn hơn, khách đặt phòng trước ngày 30/9/2026 sẽ được tận hưởng một loạt đặc quyền: từ bữa sáng hàng ngày và voucher ẩm thực, đến giặt ủi mỗi ngày, ưu đãi cho dịch vụ ẩm thực và giặt ủi, nhận phòng sớm và trả phòng trễ linh hoạt, cùng cơ hội nâng hạng phòng miễn phí tùy tình trạng phòng.

Bên cạnh phòng nghỉ tiện nghi, HIIVE by fusion còn trang bị không gian làm việc chung, phòng họp và wifi tốc độ cao, giúp chuyên gia dễ dàng chuyển từ cuộc họp video sang trao đổi trực tiếp mà không cần rời khỏi khách sạn.

Tái tạo năng lượng sau một ngày dài

Khi công việc đã xong, HIIVE by fusion mở ra một không gian hoàn toàn khác: phòng gym hoạt động 24/7, hồ bơi, khu vực chơi golf 3D ngay trong khuôn viên, và Dzô Dzô Sports Bar, nơi lý tưởng để thư giãn cùng đồng nghiệp hoặc đối tác sau một ngày dài. Với những ai yêu thích môn thể thao golf, Sông Bé Golf Resort và Twin Doves Golf Club chỉ cách khách sạn 5 đến 15 phút di chuyển. Vào cuối tuần, khách lưu trú còn có thể tận dụng xe đưa đón miễn phí đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để mua sắm, khám phá thành phố.

Với định vị "Inspiring Business Travel", cả hai khách sạn HIIVE by fusion đều đạt chứng nhận công trình xanh EDGE, ghi nhận mức tiết kiệm dự kiến về năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng.

Ngoài khuôn viên khách sạn, Bình Dương còn có nhiều trải nghiệm địa phương đáng khám phá: những làng văn hoá mang đậm bản sắc, khu chợ truyền thống nhộn nhịp, và các sân golf nổi tiếng trong vùng, tất cả góp phần biến một chuyến công tác thành một trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Với HIIVE by fusion, mỗi chuyến công tác tại Bình Dương không chỉ là những cuộc họp và deadline, mà còn là cơ hội để cân bằng, nghỉ ngơi và tìm lại năng lượng, như đang ở ngôi nhà thứ hai của chính mình.

Thông tin liên hệ:

HIIVE by fusion Binh Duong

Địa chỉ: 10B Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 274 730 5000

Email: reservations.binhduong@hiivehotels.com

Website: hiivehotels.com/binhduong

HIIVE by fusion Binh Duong New City

Địa chỉ: Số 32A7 Đường Tạo Lực 5, VSIP 2, Phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 274 380 1771

Email: reservations.newcity@hiivehotels.com

Website: hiivehotels.com/binhduongnewcity