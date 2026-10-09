Niterra Việt Nam lần đầu triển khai khuyến mại trực tiếp đến garage và người dùng cuối

Công ty TNHH Niterra Việt Nam – đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng thương hiệu bugi NGK – chính thức triển khai chương trình khuyến mãi toàn quốc "Mua Bugi NGK – Trúng quà thăng hoa", diễn ra từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng, chương trình đánh dấu lần đầu Niterra Việt Nam triển khai một hoạt động khuyến mại quy mô lớn hướng trực tiếp đến chủ garage, thợ sửa chữa và người tiêu dùng cuối, bên cạnh hệ thống nhà phân phối và đại lý ủy quyền.

Không chỉ hiện diện tại thị trường phụ tùng thay thế, Niterra Việt Nam còn cung cấp bugi NGK chính hãng cho hệ thống OEM (Hàng sản xuất lắp ráp theo xe) của nhiều thương hiệu xe máy và xe ô tô tại Việt Nam. Trong đó, sản phẩm bugi NGK có độ phủ rộng trong phân khúc xe máy, đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo dưỡng phương tiện trên thị trường.

Mở rộng điểm chạm đến người sử dụng

Bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra phụ tùng tiêu hao là một phần trong quá trình chăm sóc phương tiện. Trong đó, bugi đóng vai trò trong hệ thống đánh lửa và quá trình vận hành động cơ. Việc kiểm tra, thay thế bugi phù hợp thường gắn với tư vấn của đội ngũ kỹ thuật tại garage và cửa hàng sửa chữa.

Nhằm tăng cường kết nối với các nhóm khách hàng tại điểm chạm cuối, Niterra Việt Nam đưa chương trình khuyến mại trực tiếp đến garage, thợ sửa chữa và người sử dụng phương tiện.

Khách hàng mua các sản phẩm bugi NGK chính hãng thuộc danh mục áp dụng, đáp ứng điều kiện về số lượng trên mỗi hóa đơn tại đại lý phân phối, sẽ nhận phiếu cào chứa mã QR để đăng ký tham gia chương trình.

Bugi NGK chính hãng cho nhiều dòng xe. Ảnh: Niterra Việt Nam

40 giải thưởng, tổng giá trị gần 400 triệu đồng

Chương trình có 40 giải thưởng, với tổng ngân sách 391.089.200 đồng, gồm phương tiện di chuyển, thiết bị công nghệ và tiền mặt.

Cụ thể:

01 xe máy Honda SH Mode 2026 – Giải Đặc biệt;

02 iPhone 17 256GB – Giải Nhất;

03 iPad A16 WiFi 256GB 2025 – Giải Nhì;

04 Apple Watch SE 3 44mm (5G) – Giải Ba;

30 giải Khuyến Khích trị giá 5.000.000 đồng/giải, trao bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tổng cộng 40 giải thưởng sẽ được trao cho các khách hàng đủ điều kiện tham gia và may mắn trúng thưởng.

Khách hàng khi mua các sản phẩm bugi NGK chính hãng thuộc danh mục Nickel, G-Power, IX, Laser Pt, Laser Ir và DX, đáp ứng điều kiện về số lượng trên mỗi hóa đơn tại đại lý phân phối, sẽ nhận được phiếu cào chứa mã QR dự thưởng.

Mỗi khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình có thể tích lũy mã dự thưởng tương ứng với số lượng sản phẩm mua theo thể lệ, qua đó có thêm cơ hội tham gia quay số và nhận các giải thưởng của chương trình.

Bugi NGK – thương hiệu bugi đến từ Nhật Bản. Ảnh: Niterra Việt Nam

Số hóa quy trình tham gia và công bố kết quả

Chương trình được triển khai trên nền tảng số nhằm đơn giản hóa thao tác tham gia và hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin.

Sau khi cào lớp bạc trên phiếu, khách hàng quét mã QR bằng điện thoại và điền thông tin theo hướng dẫn để nhận mã dự thưởng điện tử. Thông tin được hệ thống ghi nhận theo thời gian thực.

Việc quay số được thực hiện bằng phần mềm máy tính được lập trình sẵn, lựa chọn ngẫu nhiên các mã dự thưởng hợp lệ. Khách hàng trúng thưởng sẽ được thông báo thông qua Zalo Official Account của Niterra Việt Nam trong vòng 120 phút. Danh sách người trúng thưởng đồng thời được công bố trên website và fanpage chính thức của Niterra Việt Nam.

Thời gian đăng ký và quét mã QR dự thưởng từ 09/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026; quay số trúng thưởng vào ngày 11/11/2026.

Tăng cường kết nối với garage và đội ngũ kỹ thuật

Việc đưa chương trình khuyến mại đến trực tiếp garage, thợ sửa chữa và người tiêu dùng cuối là bước mở rộng trong cách Niterra Việt Nam tương tác với thị trường. Garage và đội ngũ kỹ thuật là những người trực tiếp tư vấn, lựa chọn và lắp đặt phụ tùng trong quá trình chăm sóc phương tiện.

Thông qua chương trình, Niterra Việt Nam kỳ vọng tạo thêm điểm tiếp xúc với những nhóm khách hàng có vai trò quan trọng trong hành trình sử dụng sản phẩm, đồng thời khuyến khích người dùng quan tâm hơn đến việc lựa chọn phụ tùng chính hãng và chủ động bảo dưỡng phương tiện.

Ông Trần Thanh Kha, Giám đốc Công ty TNHH Niterra Việt Nam, chia sẻ: "Với chương trình lần này, chúng tôi muốn mở rộng hơn nữa sự kết nối với những người đang tư vấn, lắp đặt và sử dụng sản phẩm mỗi ngày.

Việc ứng dụng nền tảng số trong đăng ký, quay số và thông báo kết quả cũng là cách Niterra Việt Nam đơn giản hóa trải nghiệm tham gia, đồng thời tăng khả năng tra cứu thông tin cho khách hàng."

Khoảnh khắc giao lưu tại Gala Song Hỏa. Ảnh: Niterra Việt Nam

90 năm nền tảng, tiếp tục kiến tạo giá trị cùng NGK

Đằng sau hoạt động là nền tảng gần một thế kỷ của Niterra Group – tập đoàn thành lập tại Nhật Bản vào năm 1936, với lịch sử 90 năm hình thành và phát triển. Trong hành trình đó, bugi NGK là một trong những sản phẩm tiêu biểu, gắn liền với năng lực công nghệ và chuyên môn kỹ thuật của Niterra trong lĩnh vực động cơ và phương tiện.

Tại Việt Nam, Niterra tiếp tục phát triển hệ sinh thái NGK thông qua việc kết nối với các nhà sản xuất xe, hệ thống phân phối, garage, đội ngũ kỹ thuật và người sử dụng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu theo đuổi thông điệp "Sức mạnh thăng hoa", thể hiện định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những giá trị mang lại cho khách hàng.

Với tầm nhìn và sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt cùng các giá trị gia tăng cho khách hàng, Niterra Việt Nam đồng thời hướng đến những đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia chương trình "Mua Bugi NGK – Trúng quà thăng hoa". Ảnh: Niterra Việt Nam

Thông tin tổng quan chương trình khuyến mại

Tên chương trình: "Mua Bugi NGK – Trúng quà thăng hoa"

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Niterra Việt Nam

Đối tượng áp dụng: Khách hàng trực tiếp gồm chủ garage, thợ sửa chữa xe máy và ô tô, người tiêu dùng cuối, theo điều kiện của thể lệ chương trình

Thời gian bán hàng, quét mã QR dự thưởng: Từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026

Thời gian tổng hợp danh sách mã dự thưởng: Từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 10/11/2026.

Thời gian tổ chức quay số xác định trúng thưởng, công bố và liên hệ người trúng giải thưởng: Từ ngày 11/11/2026 đến hết ngày 27/11/2026.

Tổng số giải thưởng: 40 giải

Tổng giá trị giải thưởng: 391.089.200 VNĐ

Thông tin liên hệ dành cho báo chí và hỗ trợ chương trình:

Công ty TNHH NITERRA Việt Nam

Trụ sở chính: Phòng 601, Lầu 6, Số 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Hotline Chăm sóc Khách hàng: 0904 697 869

Điện thoại văn phòng: (028) 3939 0400

Website doanh nghiệp: https://ngkntk.com.vn

Thông tin về điều kiện tham gia, cơ cấu giải thưởng, quy trình nhận mã dự thưởng và nhận thưởng được thực hiện theo thể lệ chương trình đã công bố.