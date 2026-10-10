Kamereo chính thức mở rộng sang Vũng Tàu, cung ứng hơn 2.000 sản phẩm cho doanh nghiệp

Vũng Tàu: thị trường F&B với nhu cầu cung ứng đặc thù

Là một trong những điểm đến du lịch quen thuộc của khu vực phía Nam, Vũng Tàu sở hữu hệ thống nhà hàng, khách sạn, resort, café và các mô hình dịch vụ ăn uống phục vụ cả khách địa phương lẫn khách du lịch.

Đặc thù này khiến nhu cầu nguyên liệu của các doanh nghiệp F&B có thể thay đổi theo ngày, theo tuần,vào mùa du lịch và các dịp lễ. Với những cơ sở kinh doanh phục vụ lượng khách lớn, việc đảm bảo đủ nguyên liệu nhưng vẫn kiểm soát chất lượng, thời gian giao nhận và chi phí mua hàng trở thành một phần quan trọng trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, khi nhiều mô hình chuỗi và thương hiệu F&B mở rộng ra ngoài các trung tâm thành phố lớn, các doanh nghiệp cũng cần một phương thức mua hàng có khả năng duy trì sự nhất quán giữa các điểm bán.

Đây là một trong những nhu cầu mà Kamereo hướng tới khi mở rộng hoạt động tại Vũng Tàu.

Từ 05/10/2026, doanh nghiệp F&B tại Vũng Tàu có thể đặt hàng qua Kamereo

Với việc chính thức hoạt động tại Vũng Tàu từ ngày 05/10/2026, Kamereo cung cấp danh mục nguyên liệu và vật tư dành cho hoạt động F&B, từ nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ, thịt, hải sản đến thực phẩm khô và các sản phẩm phục vụ vận hành nhà hàng.

Hiện Kamereo có hơn 2.000 sản phẩm trong danh mục, giúp doanh nghiệp có thể tập trung nhiều nhu cầu mua hàng trên cùng một nền tảng thay vì phải tìm kiếm và đặt hàng từ nhiều nguồn riêng lẻ.

Tại Vũng Tàu, dịch vụ được triển khai cho tất cả loại hình doanh nghiệp F&B, với thời gian đặt hàng đến 23 giờ và giao hàng từ 6 giờ sáng mỗi ngày. Doanh nghiệp có thể đặt hàng thông qua trang web hoặc ứng dụng Kamereo, cùng với đó là đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình.

Bên cạnh nguồn hàng, khách hàng doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ như hóa đơn VAT cho mọi đơn hàng, quản lý đơn và theo dõi quá trình giao nhận.

Theo anh Phong Hà, National Heads of Sale tại Kamereo, cho biết:

"Vũng Tàu có một hệ sinh thái F&B đa dạng, từ nhà hàng phục đến khách sạn, resort và các thương hiệu khác đang mở rộng hoạt động. Chúng tôi muốn bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng mô hình kinh doanh để xây dựng dịch vụ cung ứng phù hợp, thay vì chỉ đơn thuần mở rộng thêm một địa điểm giao hàng.

Việc mở rộng hoạt động tại thị trường Vũng Tàu ngay từ đầu luôn nằm trong kế hoạch kinh doanh của Kamereo, không đơn thuần là cung cấp dịch vụ cung ứng F&B, Kamereo định hướng kinh doanh bền vững bằng việc tối ưu quá trình nhập nguyên liệu cho và giải bài toán chi phí nguồn cung cho mọi doanh nghiệp F&B."

Một nền tảng cho nhiều nhu cầu mua hàng

Đối với một nhà hàng hoặc khách sạn, việc mua nguyên liệu không chỉ là lựa chọn sản phẩm. Đằng sau mỗi đơn hàng còn có nhiều công việc như tìm kiếm nhà cung cấp, kiểm tra giá, tổng hợp danh sách, đặt hàng, theo dõi giao nhận và xử lý hóa đơn.

Khi số lượng sản phẩm và nhà cung cấp tăng lên, những công việc này có thể chiếm đáng kể thời gian của đội ngũ vận hành.

Kamereo phát triển mô hình cung ứng tập trung nhằm đơn giản hóa toàn bộ quy trình này. Thay vì quản lý nhiều nguồn cung riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm, doanh nghiệp có thể tìm kiếm và đặt nhiều mặt hàng trên cùng một nền tảng.

Đối với các doanh nghiệp có nhiều điểm bán, mô hình này cũng tạo điều kiện để quy trình đặt hàng được tổ chức nhất quán hơn khi mở rộng hoạt động sang các khu vực mới.

Vũng Tàu trở thành một phần trong mạng lưới mở rộng của Kamereo

Việc có mặt tại Vũng Tàu tiếp nối quá trình mở rộng của Kamereo tại Việt Nam.

Từ hoạt động ban đầu tại TP.HCM, Kamereo đã mở rộng ra Hà Nội và tiếp tục phát triển mạng lưới phục vụ tại các thị trường có nhu cầu F&B. Việc lựa chọn Vũng Tàu là bước tiếp theo phản ánh định hướng đưa mô hình cung ứng của Kamereo đến gần hơn với các doanh nghiệp ngoài hai trung tâm kinh tế lớn.

Với doanh nghiệp F&B, khả năng tiếp cận nguồn hàng ổn định tại nhiều địa phương ngày càng quan trọng, đặc biệt khi thương hiệu mở thêm điểm bán hoặc vận hành mô hình chuỗi.

Theo đó, việc mở rộng địa bàn hoạt động không chỉ nhằm tăng phạm vi phục vụ của Kamereo, mà còn từng bước xây dựng một mạng lưới cung ứng có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp F&B trong quá trình phát triển.

Về Kamereo

Thành lập tại Việt Nam từ năm 2018, Kamereo phát triển nền tảng cung ứng dành cho doanh nghiệp F&B, kết nối khách hàng với danh mục nguyên liệu và vật tư phục vụ hoạt động nhà hàng, khách sạn, café và các mô hình kinh doanh ăn uống.

Kamereo hiện phục vụ hơn 6.000 nhà hàng, khách sạn và café trên toàn quốc, với hơn 400 nhân sự và danh mục hơn 2.000 sản phẩm. Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động với định hướng xây dựng một hệ thống cung ứng giúp doanh nghiệp F&B tiếp cận nguồn hàng thuận tiện và quản lý hoạt động mua hàng hiệu quả hơn.