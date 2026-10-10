Nespresso mở rộng trải nghiệm cà phê tại nhà với hệ thống Vertuo và 10 dòng cà phê mới

‏Nespresso vừa chính thức ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền Annam Group. Thương hiệu cà phê viên nén cao cấp đến từ Thụy Sĩ công bố sản phẩm ngày 29/9 tại Saigon Centre (TP.HCM). Máy hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng boutique Nespresso trên toàn quốc.‏

‏Trải nghiệm pha chế linh hoạt với Vertuo Pop‏

‏Theo Nespresso, Vertuo Pop sử dụng công nghệ Centrifusion™ kết hợp hệ thống đọc mã vạch thông minh‏ ‏, giúp máy t‏ ‏ự nhận diện viên nén và điều chỉnh thông số chiết xuất. ‏ ‏Nhờ đó, hệ thống Vertuo có thể pha nhiều kích cỡ ly, từ espresso đến mug coffee, thông qua các viên nén được tối ưu riêng cho từng loại thức uống. Điểm mới đáng chú ý là‏ ‏ nút Coffee Creations, cho phép chiết xuất đậm hơn, phù hợp với cà phê pha sữa, thức uống thực vật hoặc dùng kèm đá.‏ ‏ ‏

‏Người tiêu dùng tìm kiếm sự cá nhân hóa‏

‏Trong giai đoạn đầu, người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận 10 dòng cà phê Vertuo, mang đến đa dạng lựa chọn cho nhiều sở thích thưởng thức khác nhau.‏

‏Ông Cedric Guillet, Giám đốc Phát triển Annam Group, cho biết người tiêu dùng Việt Nam đang khám phá nhiều định dạng cà phê và cách pha chế cá nhân hóa hơn. "Với sự ra mắt của Vertuo, chúng tôi mang đến sự linh hoạt và tiện lợi lớn hơn thông qua công nghệ", ông nói.‏

‏Ông Remus Chia, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Nespresso OAE, nhận định cà phê đang chuyển từ thói quen hàng ngày sang trải nghiệm cá nhân hóa theo sở thích và lối sống của người dùng. ‏

‏Annam Group phân phối độc quyền từ năm 2017‏

‏Annam Group là nhà phân phối độc quyền của Nespresso tại Việt Nam từ năm 2017. Tập đoàn thành lập năm 2000, chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm, đồ uống cao cấp tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar.‏

‏Nestlé Nespresso SA có trụ sở tại Vevey (Thụy Sĩ), hiện hoạt động tại 98 thị trường với hơn 14.000 nhân viên và 849 cửa hàng boutique (số liệu năm 2025).‏