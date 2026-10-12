Agribank tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển tại thị trường Campuchia

‏Trong chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), làm việc tại Agribank Chi nhánh Campuchia và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026. ‏

‏Thúc đẩy hợp tác tại Campuchia‏

Ngày 09/10/2026, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với bà Chea Serey, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC).‏

‎Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế Campuchia và công tác điều hành chính sách tiền tệ. Thống đốc Chea Serey chia sẻ về định hướng của Chính phủ Campuchia trong việc tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế, mở rộng thương mại quốc tế, đồng thời thúc đẩy mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Campuchia lên 20 tỷ USD. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia bày tỏ kỳ vọng Agribank sẽ phát huy năng lực tài chính, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế Campuchia.‏

‏Đoàn công tác Agribank làm việc với Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia‏

‏Liên quan đến hoạt động của Agribank tại Campuchia, lãnh đạo Agribank trân trọng cảm ơn bà Chea Serey và Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục tăng vốn cho Agribank Chi nhánh Campuchia. Việc được chấp thuận tăng vốn sẽ tạo nền tảng để Agribank Chi nhánh Campuchia củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng, từng bước mở rộng hoạt động theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia.‏

‏Bà Chea Serey bày tỏ vui mừng trước kết quả này, đồng thời khẳng định NBC sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Agribank trong quá trình hoạt động tại Campuchia, kỳ vọng Agribank Chi nhánh Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy hơn nữa vai trò tại thị trường sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Campuchia.‏

‏Định hướng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững cho Agribank Chi nhánh Campuchia‏

‏Tiếp nối chương trình công tác tại Campuchia, ngày 09/10/2026, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ cùng đoàn công tác đã làm việc với Agribank Chi nhánh Campuchia nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển Chi nhánh trong thời gian tới.‏

‏Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh trong việc duy trì hoạt động kinh doanh với một số kết quả tích cực về huy động vốn đạt 112,2% kế hoạch năm và dư nợ đạt 96,8% kế hoạch năm.‏

‏Đoàn công tác Agribank làm việc với Chi nhánh Campuchia‏

‏Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, việc Chi nhánh được chấp thuận tăng vốn là cơ hội quan trọng để củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Thị trường Campuchia còn nhiều tiềm năng, trong đó có cơ hội từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Vì vậy, Chi nhánh cần chuyển từ tư duy duy trì hoạt động sang tư duy chủ động phát triển, chủ động nắm bắt và khai thác tiềm năng, cơ hội của thị trường.‏

‏Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐTV yêu cầu Chi nhánh chủ động xây dựng đề án phát triển khách hàng, xác định các nhóm khách hàng mục tiêu và nghiên cứu sản phẩm với chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút khách hàng. Đồng thời, Chi nhánh cần mở rộng cấp tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng, đẩy mạnh thanh toán trong nước và quốc tế, thu hút dòng tiền từ hoạt động của doanh nghiệp. Công tác xử lý, thu hồi nợ và kiểm soát các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cần được triển khai quyết liệt, song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.‏

‏Đối với công tác phối hợp, Chủ tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở chính đồng hành cùng Chi nhánh, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đồng thời phối hợp chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng tại Campuchia.‏

‏Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV yêu cầu Chi nhánh cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo thành kế hoạch hành động với giải pháp thiết thực, lộ trình rõ ràng và trách nhiệm thực hiện cụ thể; sử dụng hiệu quả nguồn vốn được bổ sung, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với chất lượng, hiệu quả và an toàn, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Agribank tại thị trường Campuchia.‏

‏Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ Agribank Chi nhánh Campuchia‏

‏Kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia‏

‏Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, chiều ngày 09/10/2026, Đoàn công tác Agribank đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026 tại Thủ đô Phnom Penh, diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.‏

‏Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Agribank Chi nhánh Campuchia trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026‏

‏Diễn đàn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; chia sẻ những cơ hội, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh. Sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ hai nước thể hiện sự quan tâm và quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư.‏

‏Việc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026 góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Agribank, giới thiệu vai trò, năng lực và hoạt động của Ngân hàng tại thị trường Campuchia, khẳng định sự hiện diện của một trong những định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam tại Campuchia và vai trò hỗ trợ hoạt động giao thương, đầu tư giữa hai nước.‏

‏Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026‏

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Đoàn công tác Agribank đã tiếp xúc, trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Angkor Milk, Metfone... Các cuộc tiếp xúc góp phần tăng cường kết nối giữa Agribank với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, tạo cơ hội tìm hiểu nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng. Đây cũng là cơ sở để Agribank Chi nhánh Campuchia mở rộng quan hệ khách hàng, tìm kiếm đối tác tiềm năng và phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường sở tại, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia.‏