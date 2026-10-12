Lala Magic Pen: Bút chấm đọc song ngữ nâng cấp trải nghiệm học ngôn ngữ cho trẻ

‏Ở độ tuổi mầm non, việc học ngôn ngữ không chỉ là ghi nhớ từ vựng hay luyện phát âm mà còn gắn với khả năng quan sát, lắng nghe và tương tác với thế giới xung quanh. Trẻ thường dễ bị thu hút bởi những hoạt động có hình ảnh, âm thanh và yếu tố khám phá hơn là các bài học mang tính khuôn mẫu. Vì vậy, tạo hứng thú và khuyến khích trẻ chủ động tham gia được xem là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn học liệu ngôn ngữ.‏

‏Cô Ivy L. Lanipa, Cố vấn chuyên môn tiếng Anh tại Lalala Baby với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, chia sẻ: "‏ ‏Ở giai đoạn 2–6 tuổi, trẻ có nhiều cơ hội phát triển ngôn ngữ thông qua tương tác hằng ngày. Khi tiếp cận ngoại ngữ, điều quan trọng không phải là yêu cầu trẻ ghi nhớ thật nhiều từ mới, mà là tạo hứng thú để con được nghe, quan sát, bắt chước và khám phá. Những trò chơi và học liệu trực quan có thể hỗ trợ quá trình này khi được sử dụng phù hợp với độ tuổi‏ ‏". ‏

‏Nhằm đáp ứng điều này, Lalala Baby phát triển‏ ‏Lala Magic Pen‏ - dòng bút chấm đọc tiếng Anh và tiếng Việt dành cho trẻ từ 2 tuổi. Khi chạm đầu bút vào hình ảnh trên học liệu tương thích, thiết bị sẽ phát nội dung âm thanh tương ứng. Nhờ đó, trẻ có thể tự lựa chọn hình ảnh, chủ đề và thứ tự khám phá theo sở thích, thay vì chỉ quan sát tranh hoặc nghe nội dung phát sẵn. Theo thông tin từ thương hiệu, bộ bút chấm đọc Lala Magic Pen gồm 63 học liệu, phụ kiện đi kèm với gần 1.000 từ vựng thuộc nhiều chủ đề quen thuộc như động vật, phương tiện giao thông, rau củ quả và đồ dùng hằng ngày. Nội dung được thể hiện qua nhiều hình thức như bảng gấp, truyện tranh, thẻ âm thanh, poster và sticker, giúp phụ huynh linh hoạt thay đổi hoạt động cùng con.‏

‏Một đặc điểm của sản phẩm là học liệu tiếng Việt và tiếng Anh được phân chia riêng biệt, giúp trẻ không bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, Bút chấm đọc Lala Magic Pen không chỉ hoạt động với học liệu trong bộ mà còn tương thích với các sản phẩm mang ký hiệu ‏ ‏Works with Lala Magic Pen‏ ‏ thuộc hệ sinh thái Lalala Baby, giúp hoạt động chơi của trẻ phong phú và mang tính giáo dục cao hơn.‏

‏Đối với phụ huynh chưa tự tin về khả năng tiếng Anh vẫn hoàn toàn có thể đồng hành cùng con khi học với sự trợ giúp của Lala Magic Pen nhờ hệ thống kiến thức chuẩn và phát âm chuẩn bản xứ. Việc có sẵn các chủ đề và hoạt động cũng giúp giảm công sức tìm kiếm, chuẩn bị nội dung. Tuy nhiên, bút chấm đọc thông minh vẫn đóng vai trò công cụ hỗ trợ, không thay thế những cuộc trò chuyện và sự phản hồi trực tiếp từ cha mẹ trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ.‏

‏Bộ học liệu đa dạng đi kèm bút chấm đọc Lala Magic Pen‏

‏Trong hệ sinh thái đồ chơi giáo dục sớm của Lalala Baby, Bút chấm đọc thông minh Lala Magic Pen là một trong những sản phẩm thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ vào học liệu dành cho trẻ nhỏ, gắn với thông điệp "Chơi thông minh, tinh trí não". Thay vì phát triển các sản phẩm hoạt động độc lập, thương hiệu hướng đến việc kết nối thiết bị chấm đọc với nhiều dòng học liệu tương thích.‏

‏Theo định hướng này, Lalala Baby tiếp tục ưu tiên tích hợp khả năng chấm đọc vào những sản phẩm phù hợp trong tương lai, giúp phụ huynh mở rộng nội dung sử dụng mà không cần thay đổi thiết bị. Qua đó, Lala Magic Pen không chỉ là một chiếc bút học từ vựng song ngữ mà còn trở thành công cụ kết nối các trải nghiệm học qua chơi trong hệ sinh thái giáo dục sớm của thương hiệu.‏

‏Về Lalala Baby:‏ ‏ Lalala Baby, được thành lập từ năm 2019, là thương hiệu đồ chơi giáo dục sớm của Việt Nam dành cho trẻ từ 0-6 tuổi, với định hướng "Chơi thông minh, tinh trí não". Thương hiệu phát triển các dòng sản phẩm hỗ trợ trẻ khám phá và thực hành những kỹ năng phù hợp với từng giai đoạn, từ giác quan, vận động đến ngôn ngữ và nhận thức. Tính đến năm 2026, Lalala Baby đã bán ra hơn 1 triệu sản phẩm, đồng thời hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm. Không gian trải nghiệm của thương hiệu hiện đặt tại số 7 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.‏