Cậu bé 11 tuổi mở quán trà sữa, bỏ túi gần 15 triệu đồng/tháng, được khen là thần đồng kinh doanh - Ngó bảng điểm còn bất ngờ hơn!

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tự mình mở quán trà sữa tại chợ đêm, mang về thu nhập khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 550 USD - khoảng 14,5 triệu đồng). Sự táo bạo, tự tin và niềm đam mê kinh doanh của em được nhiều người ca ngợi là dấu hiệu của một “ông trùm tương lai”.

Cậu bé có biệt danh là Nuomi, hiện là học sinh lớp 5. Theo chia sẻ của mẹ em, bà Li, việc để con trai bán hàng rong trong hè là một phần thưởng đặc biệt sau khi em đạt kết quả học tập xuất sắc: 100 điểm tuyệt đối ở cả tiếng Anh và toán, cùng 98 điểm môn tiếng Trung trong kỳ thi cuối kỳ.

Không chỉ học giỏi, Nuomi còn có niềm đam mê ẩm thực và đầu óc kinh doanh khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Trước khi chính thức mở quán, cậu đã bỏ thời gian nghiên cứu công thức pha chế trà sữa, học cách làm sản phẩm và trực tiếp khảo sát thực tế. Trong hai buổi tối, Nuomi cùng mẹ đi dạo khắp các khu chợ đêm ở quê nhà, quan sát lưu lượng khách, phân tích vị trí và cân nhắc để chọn địa điểm tối ưu cho quán.

Ngày 17-7, quán trà sữa nhỏ của Nuomi chính thức khai trương. Giờ mở cửa được duy trì từ 18h30 đến 23h hằng ngày. Dù chỉ mới bắt đầu, Nuomi nhanh chóng tạo ấn tượng với phong cách tự tin, cách phục vụ chuyên nghiệp không kém gì một chủ quán nhiều kinh nghiệm. Cậu còn biết cách thuê “nhân viên” phụ giúp, thỉnh thoảng trả tiền cho bà ngoại và một người bạn cùng lớp để đứng quầy. Thậm chí, mẹ của người bạn còn ủng hộ bằng cách cho con gái tham gia, coi đó là cơ hội quý giá để rèn luyện kỹ năng sống thực tế.

Theo bà Li, công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng. Ban đầu, trong ngày khai trương, quán chỉ bán được 6 cốc trà. Tuy nhiên, sau khi bà chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của con lên mạng xã hội, quầy hàng lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người tìm đến không chỉ để mua trà sữa mà còn để ủng hộ tinh thần kinh doanh của cậu bé. Nhờ vậy, doanh số tăng mạnh, trung bình quán đạt mức thu nhập 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và tiền trả cho nhân viên, Nuomi vẫn giữ được lợi nhuận khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Điều đặc biệt là dù bận rộn, Nuomi vẫn luôn duy trì niềm đam mê học hỏi và sáng tạo trong ẩm thực. Ngoài trà sữa, cậu dành hàng giờ nghiên cứu và thử sức với nhiều món ăn phức tạp như sushi, bánh sandwich và các món ăn cao cấp khác – những món mà ngay cả người lớn đôi khi cũng cảm thấy khó chế biến. Mẹ em cho biết: “Công việc bận đến mức có hôm con không có thời gian ăn tối, nhưng con vẫn vui và tràn đầy năng lượng khi được phục vụ khách hàng”.

Dù vậy, bà Li khẳng định việc kinh doanh chỉ diễn ra trong kỳ nghỉ hè, sau đó Nuomi sẽ tập trung trở lại vào việc học tập khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9. “Chúng tôi đồng ý để con trải nghiệm vì vui là chính. Kinh doanh là một bài học thực tế, còn việc học ở trường vẫn là quan trọng nhất”, bà nói.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người khen ngợi sự dũng cảm và bản lĩnh kinh doanh của cậu bé 11 tuổi, coi đây là tấm gương truyền cảm hứng cho trẻ em về tinh thần tự lập.

Một cư dân mạng nhận xét: “Tôi có thể thấy rõ cậu bé sẽ trở thành một ông trùm kinh doanh trong tương lai”. Người khác thì chia sẻ: “Tôi thường nói với con trai rằng nếu không học chăm chỉ thì sau này sẽ phải đi bán hàng rong. Nhưng có lẽ, bán hàng rong chỉ dành cho những đứa trẻ học giỏi nhất như Nuomi”. Một ý kiến khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tôi thật sự khâm phục cậu bé, và càng ngưỡng mộ hơn khi cậu có một người mẹ cởi mở, dám để con trải nghiệm thực tế như vậy”.

Từ một gian hàng nhỏ trong chợ đêm, câu chuyện về Nuomi không chỉ mang đến hình ảnh một cậu bé thông minh, tự tin mà còn đặt ra thông điệp sâu sắc về giáo dục: đôi khi, thành công không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ những trải nghiệm thực tiễn được gia đình và xã hội khuyến khích đúng cách.